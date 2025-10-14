Sánchez pide al PP unidad y escuchar el "clamor" social sobre el Pacto de Estado ante la emergencia climática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática en Ponferrada (León).- Carlos Castro - Europa Press

PONFERRADA (LEÓN), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al PP que España sea un "ejemplo de unidad" para sacar adelante el pacto de Estado frente a la emergencia climática y que escuche el "clamor" de los españoles al respecto, ya que el 90 por ciento de la población considera que el cambio climático es uno de los problemas "más graves" de la sociedad.

En este sentido, Sánchez ha asegurado que algunos "no pueden estar más equivocados" cuando pretenden convertir la emergencia climática en una "invención ideológica", ya que se trata de una "incontestable realidad". "Esto va de simple lógica; de sentido común; de la supervivencia e comarcas enteras", ha apostillado.

El líder del Ejecutivo central se ha pronunciado de este modo durante su intervención en la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que se celebra en la Térmica Cultural de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) en Ponferrada (León), donde ha estado acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz y por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Durante su intervención, el presidente ha señalado que las aportaciones generadas en el marco de la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática son "muy valiosas" y nutrirán una propuesta en cuyas medidas "ya se trabaja para dar un paso más y alcanzar un acuerdo que sirva de ejemplo de unidad para las futuras generaciones".

En este punto, ha reiterado que el Ejecutivo central tiene la "mano tendida" para escuchar y enriquecer la propuesta de pacto de Estado y dejar de lado la ideología. "Es hora de actuar con generosidad y responsabilidad porque el desafío que está por delante es de enorme dramatismo. Tenemos que garantizar una España habitable para el momento actual y las futuras generaciones", ha expresado.

"Lo hicimos con el terrorismo, las pensiones o la violencia de género", ha subrayado, un punto en el que ha remarcado que "probablemente esta causa sea la que más valga la pena de cara al futuro de aquellos que están por venir".

Por todo ello, ha pedido a la población que "apoye" al Ejecutivo central para convencer a quienes no han acudido a este encuentro --en referencia a los representantes autonómicos 'populares'-- porque la emergencia climática "no es una cuestión ideológica, ya que afecta a todos", por lo que "no es comprensible que existan representantes políticos que se niguen a ver la evidencia tan drmática sobre esta crisis".

CATÁSTROFES NATURALES

En relación con este punto, el presidente del Gobierno ha hecho referencia las "graves consecuencias" y los daños que han provocado las recientes catástrofes climáticas como la oleada de incendios de este verano o la dana.

En este sentido, se ha preguntado "qué más hace falta para enterrar los sectarismos y el dogmatismo" en el ámbito climático que defienden algunos representantes políticos cuando los datos sobre la crisis climática "están sobre la mesa".

"Más vale prevenir que curar en este ámbito", ha resaltado el jefe del Ejecutivo central, un punto en el que ha destacado que la anticipación es "esencial" cuando el veredicto de la ciencia es "rotundo" y "no se puede mirar hacia otro lado".

A este respecto, ha citado varios ejemplos de las iniciativas que ha impulsado el Gobierno para luchar contra la emergencia climática a través de planes energéticos, entre otros, y ha solicitado a todas las administraciones alcanzar un acuerdo con una "visión de Estado y una mirada larga, más aún cuando el 90 por ciento de la población española considera que el cambio climático es uno de los problemas mas graves de la sociedad".

A quienes "ignoran este mandato por dogmatismo político" el jefe del Ejecutivo central ha reclamado que escuchen el "clamor" de los españoles para luchar contra las catástrofes provocadas por la crisis climática. "No pido ya que escuchen al gobierno, sino que la sociedad dice que es necesario un pacto de Estado frente a la emergencia climática", ha incidido.