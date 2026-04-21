Sánchez Santiago pide "cuidar la cultura" como "puerta a la esperanza" y "lo humano" ante la "convulsión" en el mundo

El escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago lee el discurso en nombre de todos los premiados. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras 2025, ha pedido que se "cuide la cultura" como una "puerta a la esperanza" puesto que a través de esta, "en cualquiera de sus manifestaciones", se "mantiene encendida la luz necesaria de lo humano" en el actual mundo "en convulsión general".

Así lo ha expresado en la lectura del discurso en nombre de todos los reconocidos con la 42 edición de los Premios Castilla y León, que se han entregado este martes, 21 de abril, en una ceremonia en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid en la que el zamorano ha reclamado que estos galardones no sean "meros actos decorativos", pues "desde su origen están vinculado a una actitud y a un servicio".

Sánchez Santiago, en honor al "espíritu crítico y ético" por el que ha sido reconocido, ha reivindicado la poesía como "el mayor espacio de responsabilidad y resistencia" y ha indicado que todos los poetas escriben "en nombre de los desposeídos", por lo que ha proclamado: "Escuchen a los poetas".

En este sentido, ha advertido de que la sociedad creyó en que "la falacia del progreso" la "iba a mejorar", pero "la altura tecnológica del siglo XX no vino acompasada de una altura moral". "Y hasta aquí hemos llegado, hasta esta convulsión general en que se halla el mundo", ha lamentado, para ensalzar, en este contexto, en que "si hay que abrir una puerta a la esperanza" esa "ha de ser la puerta de la cultura".

"Por eso, aquí y ahora, yo pido que se cuide de la cultura, de la verdadera cultura, también en nuestra querida tierra que nos ha honrado a todos con esta consideración. Porque es a través de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones -y hoy hay aquí un repertorio de personas e instituciones premiadas que así lo demuestra- donde se ha de mantener encendida la luz necesaria de eso específico nuestro que llamamos lo humano", ha apostillado.

Asimismo, ha rechazado "las exclusiones, el miedo al otro por ser distinto, la exaltación ciega de lo propio por encima de lo demás, el menosprecio al pensamiento o la imposición de la ignorancia interesada", a las que se ha referido como "amenazas" que "parecen regresar de nuevo a la civilización en una exacerbación general".

"La cultura no puede esconder el rostro ante ese panorama", ha agregado, para recordar que Castilla y León es una "tierra que históricamente siempre acogió a los que llegaban de afuera". "Aquí hizo su obra Fray Luis de León, perseguido y encarcelado injustamente por su ascendencia judía. Aquí se enmarca el Lazarillo de Tormes, otro desposeído. Y Beatriz Galindo, que desafió con la exposición pública de su saber el estado de sumisión de la mujer. Y Unamuno. Y Agustín García Calvo. La impronta de todos ellos nos recuerda que nuestra identidad va más allá de un origen, de una clase social, de un apellido", ha reflexionado al respecto.

El escritor ha insistido, en esta línea, en la necesidad de cuidar la cultura y, por tanto, a los creadores, quienes, "de cualquier signo", "solo entienden su quehacer desde la libertad sin coacciones, que es de donde surge la imaginación y todo cuanto ha dado sentido a la labor de los compañeros premiados en esta edición". "Ese es nuestro deseo y ese es nuestro deber", ha apuntado.

LA "TRAVESURA" DE DEDICARSE A "MEJORAR" CYL

Sánchez Santiago también ha agradecido los galardones otorgados en todas las categorías de los Premios Castilla y León a personalidades que han hecho la "travesura" de "pensar, imaginar o dedicar un pedazo de la vida a mejorar esta hermosa tierra" para "ser útiles a ella".

Así, se ha referido al "silencio absorto" de los laboratorios donde Verónica Pascual Boé, Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación, pudo tramar "redes que unen la tecnología, la industria, la formación de jóvenes y una delicadeza inclusiva para poner el talento al servicio de los demás", así como a "la soledad de una piscina donde el agua y el tiempo imponen una alianza capaz de devolver" a una nadadora, Laura López Valle, Premio Castilla y León de Deporte, a la condición "insospechada de aquello que acaso una vez fue".

Igualmente, ha señalado a "la emoción del candor y el coraje del pueblo llano hecho música" por Nuevo Mester de Juglaría, "referente insoslayable que dio a conocer el acervo popular mediante la palabra sin dueño y la música en libertad a fin de no olvidar" la procedencia de "un lugar que siempre sabe a pan reciente".

Sobre el Ayuntamiento y el pueblo de Benavente, que recoge el Premio Castilla y León de Tauromaquia, por la Fiesta del Toro Enmaronado, ha indicado que "resucitan ese mito lustral que recuerda simbólicamente que solo mediante la solidaridad pueden vencerse las furiosas inclemencias de la vida".

Sánchez Santiago también ha puesto en valor "la perseverancia inadvertida con que día por día" Proyecto Hombre Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales, "saca a flote a quienes pudieron extraviarse en la oscuridad, esforzándose en devolver justa dignidad a los desasistidos y convencerlos de que merece la pena seguir creyendo en la vida", y "el diálogo sostenido" con los clásicos de Germán Vega García-Luengos, fundador del Festival 'Olmedo Clásico' que recibe el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades.

"He aludido aquí a los hombres y mujeres premiados en esta edición y con quienes tengo el honor de compartir ante ustedes este acto en el que todos somos a la vez anfitriones y huéspedes porque en todo acto de entrega --y entrega es lo que hay-, lo que se consigue coincide con lo que se da a los demás", ha agregado, para citar al poeta latino Marcial: "Solo lo que hayas dado, / eso será lo que al fin tengas".

El escritor zamorano ha recordado, por otra parte, "unos cuantos nombres de quienes deberían haber estado alguna vez aquí mismo" en los Premios, pero "no les dio tiempo": "Aníbal Núñez, José-Miguel Ullán, Gaspar Moisés Gómez, Marcelino García Velasco, Enriqueta Antolín, José Manuel de la Huerga, Luis Javier Moreno, José Diego, Avelino Hernández, Tomás Salvador, David González y, aún reciente su desaparición en mi corazón, José Antonio Abella, mi querido hermano del alma". "Todos ellos amaban a esta tierra y amaban el peso de las palabras de nuestra lengua castellana", ha reivindicado.

Por último, Sánchez Santiago ha pedido que se le excuse de "pretenciosidad y arrogancia" por este discurso que ha concluido con la lectura del poema 'Viene otro tiempo', de su libro 'El que menos sabe', en el que critica el "desprecio" a los migrantes que llegan tras superar la "furia de las olas", traídos por sus "sueños".