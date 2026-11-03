Sanchidrián y Vázquez retoman las comparecencias para explicar las cuentas el jueves tras el parón por Urda

VALLADOLID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, y el consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, retomarán este jueves, 5 de noviembre, las comparecencias para explicar las cuentas de sus respectivos departamentos previstas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad de 2027 tras la suspensión de la actividad parlamentaria por el accidente ferroviario ocurrido en la línea Madrid-Sevilla.

La consejera de Movilidad será la primera en comparecer durante una sesión que tendrá lugar el jueves y empezará a las 11.00 horas. Después, será el turno del consejero de Sanidad, que comparecerá ante la Comisión de Economía y Hacienda a partir de las 16.30 horas.

El viernes 6 será el turno del consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, y de la nueva consejera de Educación, María del Valle Ares González, que deberán detallar las partidas y previsiones presupuestarias correspondientes a sus respectivos departamentos.

La última comparecencia pendiente tendrá lugar el lunes 9 de noviembre, cuando acudirá a la Comisión el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico, para presentar las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio.