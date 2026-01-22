Sanidad autoriza 1,2 millones para pruebas analíticas y genéticas del Complejo Universitario de Burgos

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 1.211.313 euros para la realización de pruebas analíticas y estudios genéticos por laboratorios externos para el Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

El contrato, que tiene un plazo de ejecución de 24 meses, se destina a la contratación de las pruebas analíticas y estudios genéticos para el cumplimiento y realización de los fines que tienen encomendado el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, dado que este tipo de pruebas y estudios no pueden ser atendidas por el servicio de Laboratorio del Complejo Asistencial por diversas causas, entre ellas la complejidad técnica y la creciente demanda asistencial de la población, resultando necesaria la realización del servicio por un laboratorio externo, que comprenderá la recogida de muestras, el análisis de las mismas y la entrega e integración de resultados en los sistemas informáticos de Sacyl.

La estimación de pruebas que se pueden contratar en los dos años de ejecución del contrato supera las 23.000, con estudios por ejemplo sobre brucella, coxiella, borrelia, chlamydia, etcétera.