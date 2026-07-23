Sanidad destina 15 millones para adquirir más de 753.000 dosis de vacuna antigripal y frente a bronquiolitis

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VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 14.801.285 euros destinado a la compra de 753.650 dosis de vacunas, 725.650 frente a la gripe estacional de la próxima campaña y 28.000 dosis del anticuerpo monoclonal frente al virus respiratorio sincitial para niños --causante de la bronquiolitis--, dentro del Calendario de vacunaciones e inmunizaciones para toda la vida en Castilla y León.

La vacunación antigripal tiene como objetivo reducir la morbilidad y mortalidad asociada a este virus y el impacto de la enfermedad en la Comunidad, por lo que las dosis se dirigen fundamentalmente a proteger a las personas que tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones en caso de padecer la gripe, así como a las que pueden transmitir la enfermedad a otras que tienen un alto riesgo de complicaciones, ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, 200.000 dosis serán para personas entre seis y 23 meses y personas entre 60 meses y 59 años incluidas en grupos de riesgo; 475.000 dosis para personas de 60 o más años de población general; 50.000 dosis para personas de 60 o más años institucionalizadas, o personas dependientes no institucionalizadas de 60 o más años; y 650 dosis para personas con alergia documentada a alguno de los componentes de las vacunas distribuidas en la campaña.

El procedimiento de compra viene derivado del Acuerdo Marco para la selección de suministradores de vacunas frente a la gripe estacional para varias comunidades autónomas, tramitado por el Ministerio de Sanidad, al que se adhirió la Administración de la Comunidad de Castilla y León por Acuerdo de 7 de marzo de 2025.

El Consejo de Gobierno ha aprobado además un gasto de 6.086.080 euros para la adquisición de 28.000 dosis del anticuerpo monoclonal frente al virus respiratorio sincitial (VRS) causante de la bronquiolitis-. Se trata de un producto inmunizante para el VRS infantil, el conocido nirsevimab, en dosis suficientes para dos temporadas.

El anticuerpo monoclonal está incluido en el calendario de vacunaciones e inmunizaciones vigente para todos los recién nacidos en su primer año de vida, y la inmunización se realiza con carácter estacional.

La Junta ha señalado que el gasto de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social para los calendarios de vacunas en 2026 asciende a un montante global de 55 millones de euros.