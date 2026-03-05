Sanidad destina 1,5 millones para pruebas del virus del papiloma humano

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al suministro, por importe de 1.562.482 euros, de 190.000 elementos de recogida de muestra ginecológica, el servicio de 70.000 diagnósticos citológicos y la realización de 20.160 determinaciones del virus del papiloma humano de alto riesgo mediante técnicas de biología molecular, dentro del Programa de prevención y detección precoz de cáncer de cuello de útero en Castilla y León.

El programa de prevención y detección precoz del cáncer de cuello de útero se basa en el beneficio poblacional que supone la disminución de la mortalidad por esta patología y el tratamiento precoz de lesión de cuello de útero detectada precozmente, detalla la Junta en un comunicado.

El cribado contempla la determinación del virus del papiloma humano de alto riesgo oncogénico en las mujeres entre 30 y 65 años y la prueba complementaria de cribado en aquellas mujeres de 25 a 29 años que hayan presentado un resultado de citología positivo.

En relación con este aspecto, a lo largo del año 2024 se han realizado en Castilla y León un total de 62.148 determinaciones, de las que en 5.245 fue detectada la presencia del virus VPH de alto riesgo (el 8,4 por ciento).