Sanidad destina 165 millones a obras y equipamiento en Atención Hospitalaria y 45 a Atención Primaria

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad destinará 165 millones a obras y equipamiento hospitalario y 45 a Atención Primaria, incluidos en el capítulo de inversiones reales de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social que cuenta con 304 millones de euros, un 13 por ciento más respecto al presupuesto anterior.

El consejero, Alejandro Vázquez, ha detallado estas inversiones, que en el ámbito sanitario determinan que la Atención Primaria contará con 45 millones de euros para continuar las obras de construcción, reforma y ampliación de diez centros de salud, así como para iniciar los trámites de otras veinte actuaciones.

Por provincias, en Ávila finalizarán las obras de ampliación y reforma de los centros de salud de Madrigal de las Altas Torres y Arévalo, así como la construcción del nuevo centro de Sotillo de la Adrada.

En Burgos comenzarán las obras del nuevo centro de salud de Roa de Duero y la reforma del pabellón 4 del Hospital Militar para ampliar el centro de Las Huelgas, mientras en León está prevista la finalización del centro de salud de Sahagún y el inicio de una primera fase de reforma del José Aguado.

Asimismo, en Palencia se ejecutarán las obras del nuevo centro de Venta de Baños y las de ampliación y reforma del de Torquemada, además de comenzar la reforma integral del centro de Baltanás, al tiempo que en Salamanca se acometerán las obras del centro de salud San José-Zurguén y en Segovia continuarán las de Cuéllar.

En Soria culminará la construcción del centro de salud de El Burgo de Osma, avanzará el de Soria Norte y comenzarán las obras del de San Leonardo de Yagüe.

Igualmente, en Valladolid concluirá la reforma del centro de Medina de Rioseco y comenzará la construcción del nuevo centro de Arturo Eyries. Del mismo modo, se redactará el proyecto del nuevo edificio para el Centro de Salud de La Pilarica y se iniciarán los trámites para licitar la redacción de los proyectos para el nuevo Centro de Salud Delicias II y para la ampliación de la Cistérniga, con unidad de fisioterapia.

Por último, en Zamora se ampliará el centro de Villalpando y se iniciarán los trámites para licitar el proyecto de un nuevo centro Virgen de la Concha en la capital, tal y como ha detallado el consejero, quien ha añadido que esta dotación de Atención Primaria incluye también la renovación de equipamiento clínico, de urgencias, fisioterapia, salud bucodental y radiología.

En concreto, entre las actuaciones previstas figura la instalación de nuevos equipos de radiología en Sotillo de la Adrada (Ávila), Vitigudino y Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), y Aliste (Zamora).

Además, se habilitará una línea de subvenciones de 1,5 millones de euros para que los ayuntamientos acometan mejoras en sus consultorios locales.

Por su parte, las inversiones en Atención Hospitalaria alcanzarán los 165 millones de euros, de los que 92 millones se destinarán a obras y 73 millones a equipamiento.

En Palencia, una vez finalizada la obra de la Unidad Satélite de Radioterapia, se seguirá con la tramitación del nuevo contrato de redacción de proyecto y ejecución de obra del Nuevo Hospital Río Carrión, que incluye conjuntamente tanto el bloque técnico como la hospitalización, con una inversión de 250 millones de euros.

En el resto de provincias, las actuaciones incluyen la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital de Día Onco-Hematológico de Ávila y la ampliación del área quirúrgica del Hospital Provincial con dos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria.

En Burgos se completarán las obras del nuevo Hospital de Aranda de Duero, cuya inversión global supera los 130 millones, y se incorporará una resonancia magnética al Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.

En León continuarán las obras de la nueva unidad de Reanimación, con una inversión superior a los siete millones de euros que permitirá ampliar los puestos de UCI, mientras que en el Hospital de El Bierzo comenzarán las obras de una nueva Unidad Satélite de Radioterapia.

En Salamanca entrará en funcionamiento el edificio de consultas externas del nuevo hospital y en Segovia comenzará la ejecución de una nueva infraestructura sanitaria de 20.000 metros cuadrados, con una inversión superior a los 45 millones, que reunirá consultas externas, hospitales de día y una unidad satélite de radioterapia.

En Soria, por su parte, arrancará la primera fase de reforma del Hospital Virgen del Mirón, mientras en Valladolid se iniciarán los trámites para las obras del edificio de consultas externas del Hospital Clínico Universitario y para ampliar el Hospital Universitario Río Hortega.

En Zamora también se realizarán obras en el Hospital Virgen de la Concha para incorporar este equipamiento, ha apuntado el consejero de Sanidad.

A estas actuaciones se sumarán cerca de 19 millones de euros para conservación y mejora de las infraestructuras hospitalarias existentes y más de 73 millones para renovar y adquirir equipamiento y nuevas tecnologías, entre ellas equipos de cirugía robótica, exoesqueletos pediátricos y sistemas de radiología digital.

Las inversiones destinadas a Emergencias Sanitarias alcanzarán los 550.000 euros en obras y equipamiento, con actuaciones para avanzar en la puesta en marcha de nuevas unidades en Medina de Rioseco (Valladolid), Sotillo de la Adrada y Madrigal de las Altas Torres (Ávila), Sahagún (León) y El Burgo de Osma (Soria).

34,5 MILLONES PARA SERVICIOS SOCIALES

Por otro lado, la Gerencia de Servicios Sociales dispondrá de 34,5 millones de euros para inversiones, un 33 por ciento más que en 2024, una vez descontada la aportación extraordinaria de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

De esta cantidad, 26,5 millones se destinarán a infraestructuras, climatización y equipamiento para avanzar en la modernización de la red pública de centros y adaptarla al modelo de atención centrada en la persona.

Entre las primeras actuaciones figuran obras de eficiencia energética en la residencia Los Royales de Soria y en la de Miranda de Ebro (Burgos), mientras en Ávila se invertirán 11,5 millones en 2027 en la nueva residencia de personas mayores, que permitirá incrementar en 100 las plazas de atención a personas dependientes.

Igualmente, en Zamora está prevista la puesta en funcionamiento de una nueva residencia que contará con 180 plazas para dependientes, 152 más que las disponibles actualmente.

También continuarán las actuaciones para implantar unidades de convivencia en residencias de Burgos, Palencia y Soria, así como la transformación de los centros de León y Ponferrada.

Al mismo tiempo, en Salamanca se mejorarán los centros de atención a personas con discapacidad intelectual de la capital y Béjar, mientras que en Valladolid se reconvertirán plazas para personas dependientes en las residencias de la capital y Parquesol.

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

El consejero también ha especificado que el presupuesto incluye una dotación de 2.168,6 millones para los gastos corrientes en bienes y servicios. De ellos, 1.677,3 millones corresponden a la Consejería y la Gerencia Regional de Salud, y el mayor esfuerzo económico se concentra en la adquisición de productos farmacéuticos hospitalarios y material sanitario, por 991 millones.

En este contexto, en 2027 se ampliarán las estrategias de compra centralizada de suministros y servicios, con 20 acuerdos marco vigentes por importe de licitación superior a los 213 millones para dos años, que integran más de 900 lotes de productos homologados.

Por su parte, la Gerencia de Servicios Sociales cuenta con 491,2 millones de euros para este objetivo, un 73,3 por ciento más que en 2024.