Sanidad financia con 2 millones el mantenimiento de un acelerador lineal en el Complejo Asistencial de León

VALLADOLID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto de 2.028.197 euros destinado al servicio de mantenimiento integral de un acelerador lineal y a la tecnología de posicionamiento y monitorización asociada al mismo, instalados en el Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo Asistencial Universitario de León.
Con un plazo de ejecución de cuatro años, se hace necesario formalizar un contrato de mantenimiento, a todo riesgo y renovación tecnológica, al objeto de garantizar que el equipamiento para tratamientos de oncología radioterápica se encuentre siempre en las debidas condiciones de funcionamiento y seguridad.
La herramienta 'ExacTrac Dynamic' armoniza las tecnologías de guiado por imagen y por superficie en un único sistema, con lo que garantiza que cada tratamiento se administre desde el principio hasta el final con precisión según lo planificado, de manera que su integración con los aceleradores lineales permite administrar el tratamiento de forma segura y eficiente, tal y como ha destacado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.
El sistema ofrece versatilidad y permite realizar procedimientos de radiocirugía estereotáctica, radioterapia corporal estereotáctica y radioterapia convencional, optimizando los tratamientos de indicaciones craneales, de columna, próstata, mama o pulmón.