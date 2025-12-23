Sanidad mantiene en 2026 las medidas extraordinarias para reducir las listas de espera en CyL

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este martes la orden de la Consejería de Sanidad por la que se prorrogan durante todo el año 2026 las medidas especiales sanitarias de carácter "temporal y extraordinario" destinadas a mejorar la accesibilidad y "disminuir" las listas de espera tanto en atención primaria como en atención hospitalaria en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Según detalla la orden, las medidas consisten en la realización voluntaria de actividad asistencial fuera de la jornada ordinaria de trabajo, con el objetivo de reducir los tiempos de espera en la atención clínica, las consultas externas, las intervenciones quirúrgicas programadas y las pruebas diagnósticas.

La Consejería justifica esta prórroga tras evaluar los resultados de 2025, que muestran una "mejora" en los indicadores de demora, aunque reconoce que persisten las circunstancias que motivaron la adopción inicial de estas actuaciones. Por ello, se mantendrán como medida de choque durante todo 2026, especialmente para evitar demoras en periodos críticos como el verano o las festividades navideñas.

La orden de Sanidad subraya que estas actuaciones tienen carácter complementario, adicional y temporal, y se apoyan en la implicación voluntaria de los profesionales sanitarios del Servicio Público de Salud. Además, se desarrollan "sin perjuicio de la mejor optimización y uso eficaz de los medios personales y materiales durante la jornada ordinaria".

La eficacia de la medida se extenderá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, periodo durante el cual será objeto de seguimiento y evaluación continua para garantizar su adecuación a la evolución de la accesibilidad y de las listas de espera.