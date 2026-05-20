Sanidad requirió al matadero reforzar medidas de bienestar animal y confirma autorización para sacrificar ciervos

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha confirmado que el matadero de Segovia denunciado por la Fundación Igualdad Animal cuenta con autorización para operar con caza de cría, al tiempo que formuló requerimientos para "reforzar las garantías en materia de bienestar animal".

Según han señalado desde el departamento autonómico a Europa Press tras la denuncia del colectivo animalista, el sacrificio de estos animales se realiza en "establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, conforme al marco regulador vigente para animales destinados al consumo humano". "Los animales sacrificados cuentan con la documentación sanitaria preceptiva emitida por las autoridades de origen que ampara su traslado al matadero", añade.

Tras la recepción de la denuncia y en el marco del control oficial se intensificaron las actuaciones de supervisión, la Consejería revisó los protocolos aplicables y promovió "medidas de mejora conforme al soporte científico y normativo disponible", al considerar las "particularidades propias" de los cérvidos y la necesidad de "una aproximación técnica específica para esta especie".

"Como resultado de estas actuaciones se formularon requerimientos orientados a reforzar determinadas medidas operativas y a mejorar la adaptación de las instalaciones y procedimientos a las características específicas de esta especie, con el fin de optimizar las condiciones de sacrificio y reforzar las garantías en materia de bienestar animal", finaliza Sanidad.