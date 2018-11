De Santiago-Juárez aboga por que se hable "de los problemas de los vivos" y no tanto de Franco

Publicado 06/11/2018 13:30:08 CET

BURGOS, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha abogado este martes por que se hable más "de los problemas de los vivos" y no tanto de

Francisco Franco, durante un acto homenaje a los niños de la guerra celebrado en la Universidad de Burgos (UBU).

"Que le desentierren ya, que le lleven donde tengan que llevarle pero que se hable de los problemas de los vivos", ha aseverado De Santiago-Juárez, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de lamentar

que se esté debatiendo sobre el dictador todos los días en los medios de comunicación.

También ha lamentado que aparezcan noticias diarias sobre el "dictador" y que cada día aparezca "algo nuevo" sobre él, a la vez ha señalado que algo se ha hecho mal cuando se ha tratado de avanzar para

mejorar y se ha llegado a una situación como la actual.

Así, ha considerado que los diferentes gobiernos de España han podido hacer algo más en este ámbito después de un proceso de transición "modélico", en el que se alcanzó una "amnistía mutua" entre las

diferentes realidades.

"La amnistía no es amnesia", ha aseverado De Santiago-Juárez, antes de señalar que, pese a que existió mucha "generosidad" en el proceso, no existió una "amnesia" generalizada porque "algunos no podía

olvidad porque habían sufrido mucho".

Asimismo, ha reiterado que es "indigno" para un país democrático que existan aún cadáveres enterrados en las cunetas. "Es indigno para un país democrático que haya pretendido voluntariamente olvidar", ha

añadido.