De Santiago-Juárez destaca el discurso de Rajoy frente al tono "bronco" de Sánchez, que se dirigió a su bancada

Actualizado 26/02/2015 14:03:39 CET

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, ha destacado el discurso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Debate sobre el Estado de la Nación frente a un tono "bronco" del portavoz del PSOE, Pedro Sánchez, a quien ha criticado por dirigirse a su bancada en lugar de a todos los ciudadanos.

De Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha reconocido que le gustó más la primera parte del Debate que la segunda, "más dura", con un tono "más bronco", lo que ha atribuido a la cercanía de las elecciones.

Así, el portavoz de la Junta ha señalado que ha habido partes que "gustaron más y otras que menos" pero ha calificado la primera intervención del presidente del Gobierno de "interesante y brillante" cuando explicó lo que se ha hecho para evitar la quiebra del país, que ha recordado "estuvo a punto de ser rescatado".

El consejero, tras recordar cómo están países rescatados como Grecia y Portugal, ha insistido en que aunque se tenga "memoria de pez" hace tres años España estaba a punto de ser rescatada y ha incidido en que había quien animaba a ello, tras lo que se ha preguntado cómo estarían ahora cuestiones como las pensiones o los servicios públicos si se así se hubiera hecho.

A su juicio, Rajoy explicó "con claridad" lo que se ha hecho y dio las gracias a los ciudadanos, que "son los que han hecho el esfuerzo", una parte que le "gustó mucho".

SEGUNDA PARTE "BRONCA"

Sin embargo, ha asegurado que inmediatamente después Pedro Sánchez empezó a hablar "con su bancada", cuando el presidente del Gobierno se dirigió a los ciudadanos, algo que considera que el líder de la oposición hizo para "ratificarse o consolidarse" como líder en un momento "delicado" para el PSOE. Además, ha criticado que no hiciera propuesta alguna cuando aspira a gobernar y sólo dijera que van a "derogar" lo que se ha hecho.

Así, ha definido la segunda parte del Debate como "más dura, más bronca", propia de la época electoral, que particularmente no le gustó porque además "no es lo que quieren los ciudadanos".

En cuanto a la contestación de Rajoy a Sánchez en la que le llamó "patético", De Santiago-Juárez cree que el presidente del Gobierno no "perdió los papeles" y fue Sánchez quien llamó "sinvergüenza" a toda una bancada, a lo que el jefe del Ejecutivo le contestó.

Por el contrario, ha atribuido un "discurso bronco" a Sánchez, quien considera que sí perdió los papeles, mientras Rajoy no hizo un discurso "agrio" y explicó lo que ha hecho, tras lo que ha señalado que cada día hay un dato más que avala que España se recupera y que gracias a las políticas del Gobierno se ha salido de la crisis y "ahora es ejemplo para Europa como solución" para superar la situación.

José Antonio de Santiago-Juárez ha reiterado que no vio "acritud" alguna en Rajoy ni nada que indicara un Debate "bronco", sólo cuando Sánchez planteó que no había un "pasado", que la crisis la había creado otro o que no habían gobernado cuando comenzó. "Creo que el país esperaba un final de debate diferente", ha concluido.