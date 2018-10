De Santiago-Juárez niega presiones de empresarios de Enredadera

Publicado 23/08/2018 14:20:08 CET

VALLADOLID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado este jueves que estaría "encantado" de acudir a las Cortes regionales para dar explicaciones sobre la conversación grabada por la policía el 26 de enero en el marco de la operación 'Enredadera' en la que se le menciona desde el convencimiento de que, además, sale "bastante bien parado".

"No tuvo mucho éxito esa supuesta presión", ha defendido el consejero de la Presidencia respecto a una conversación de la operación 'Enredadera' en la que se le menciona por el reparto de las campañas de promoción y de publicidad institucional de la Junta que, según ha aclarado el aludido, se hace cada mes de enero por parte de su equipo, con todos los medios de comunicación, salvo los públicos, y conforme a criterios publicados en el Boletín.

"No me sentí dirigido ni presionado", ha afirmado el vicepresidente de la Junta en sucesivas ocasiones para cargar especialmente contra la "barbaridad" de las afirmaciones del PSOE que ha acusado a De Santiago-Juárez de intentar "amordazar" a los medios de comunicación de Castilla y León.

El consejero de la Presidencia ha explicado a modo de ejemplo que en los últimos cinco años no ha comido ni cenando con directores ni con delegados de los medios de comunicación para añadir que "nunca, nunca, nunca" ha asistido a actos festivos en barcos o casetas ni a entregas de premios o a bodas. "No he ido ni a tomar café gratis ni a participar como ponente", ha añadido De Santiago-Juárez que se ha preguntado quién puede decir eso en la oposición para ironizar también sobre los sucesivos cambios de secretarios regionales en el PSOE.

El vicepresidente de la Junta ha explicado que en la reunión de la Mesa de las Cortes del pasado lunes no se cerró su comparecencia en el Parlamento porque los promotores lo solicitaron mal ya que no encajaba en el Reglamento. "Estaría encantado...quiero ir", ha aseverado al respecto a preguntas de los medios de comunicación tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Por su parte, la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, ha apelado a los "nervios" de la oposición para ironizar que se puede "enredar" en lo que quiera ya que, según ha asegurado, en estos momentos no hay ninguna sospecha sobre la actuación del Gobierno que preside Juan Vicente Herrera que, según ha defendido, es la primera institución que se manifiesta en contra de cualquier ilegalidad o irregularidad.

Marcos ha sido tajante al asegurar que, hasta donde sabe la Junta, no hay ninguna adjudicación en tela de juicio ni sospechas de nada y, respecto a la conversación del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez- Quiñones, con el empresario José Luis Ulibarri en la que afirmaba "la administración soy yo" ha recordado que los consejeros son el órgano de contratación para añadir que, por desgracia, en estos años de la crisis han tenido que resolver muchos problemas ante contrataciones que se quedaban colgadas.

"Hay que buscar soluciones", ha insistido la portavoz para recordar que en el caso concreto recogido en la operación 'Enredadera' no se logró una solución ya que la obra sigue parada. Marcos ha situado este tipo de conversaciones dentro de la "normalidad" y ha pedido que no se usen para sembrar sospechas o dudas de actuaciones perversas que no benefician a nadie.

Respecto a las conversaciones del alcalde de León, el 'popular' Antonio Silván, con Ulibarri sobre la marcha de una mesa de contratación se ha limitado a recordar que el regidor ha dado explicaciones a través de un pleno extraordinario para añadir que esas explicaciones continuarán en la comisión de investigación creada al efecto en el Consistorio leonés.