Santiago A. López Navia, Premio Nacional de Poesía González de Lama 2025

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado (tercera por la derecha), junto al resto de integrantes del jurado del Premio Nacional de Poesía González de Lama 2025. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama, organizado por el Ayuntamiento de León y que alcanza su quincuagésimo primera edición, ha recaído en la presente edición en el poemario 'Reino (Éramos)', del autor madrileño Santiago A. López Navia.

El galardón, al que han optado 773 obras en la presente edición, está dotado con 6.000 euros y 10 ejemplares de la obra premiada. El jurado ha estado compuesto por Natalia Álvarez, Julia Conejo, José Luis Puerto, José Enrique Martínez, Soledad Durán como secretaria y presidido en su última sesión por la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado.

La edil ha destacado el lenguaje "claro y limpio" del poemario, donde su autor va trazando la cartografía de la niñez, con signos que evocan ese tiempo, como su recuerdo de los juegos infantiles de las canicas, las chapas o los cromos y desembocando todo ello en un territorio "de inocencia y de gracia".

Además, ha añadido que 'Reino (Éramos)' rememora la infancia desde la adultez, donde hay un sentimiento de pérdida que todo lo impregna de cierta nostalgia y melancolía, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Este certamen literario está destinado a personas mayores de 18 años, independientemente de su nacionalidad, siempre que sus obras se presenten escritas en español y no hayan obtenido el premio en, al menos, las cinco últimas convocatorias.

EL AUTOR.

Santiago Alfonso López Navia (Madrid, 1961) es doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias de la Educación con Premio Extraordinario por la UNED y doctor honoris causa por la Universidad SEK de Santiago de Chile, en la que es titular de la Cátedra de Estudios Humanísticos Felipe Segovia Martínez.

Es catedrático de Filología en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Internacional de La Rioja y es miembro asesor del Consejo de Dirección de Trinity College Group. Sus principales líneas de investigación son el cervantismo y la retórica, a los que ha dedicado varios libros y numerosos trabajos académicos.

PUBLICACIONES.

Ha publicado los libros de poesía 'Tremendo arcángel' (2003), 'Sombras de la huella' (2006), 'El cielo de Delhi' (2007 y 2009), 'Canción de ausencia rota de mi señor Silente' (2008), 'Ética y retórica a Jacobo Sadness' (2008 y 2023), 'Ensueño y mediodía' (2011), 'Canciones de Navidad del País de Nunca Jamás' (2011) y 'Nueva carta de derrota del grumete James Wolfson' (en edición no venal, 2012).

Igualmente, es autor de 'Arte nuevo' (2013), 'Impresiones de paso' (2015), 'Vivir es llegar tarde a todas partes. (Antología 1986-2017)', 'Tregua' (2020), 'Hespérides. (Peregrinaciones, duelos y silencios de Jacobo Sadness)' (2022), '25-33' (2022), 'Pasmos de Tediato (y otros poemas leves que pueden ser graves)' (2024) y 'Deslindes' (2025). Además, ha escrito el libro de relatos 'Cuentos de barrio y estío', publicado en 2015.

Pertenece al grupo Paréntesis desde su fundación y ha ofrecido recitales en España, Bulgaria, Francia, Chile, Israel, Puerto Rico y República Dominicana. Su obra ha sido difundida en revistas y publicaciones colectivas, recreada por cantautores y grupos musicales y premiada en numerosos certámenes nacionales e internacionales. Sus poemas han sido traducidos al hebreo, al francés, al búlgaro, al árabe y al italiano.

EDICIONES ANTERIORES.

En 2024 la ganadora del Premio Nacional de Poesía González de Lama fue María Inés Ramón Campodónico (Buenos Aires, Argentina, 1962) con su poemario 'Mudanza', que fue elegido de entre los 623 trabajos presentados.

En 2023 el galardón recayó en Diego Sánchez Aguilar (Cartagena, 1974) por el poemario 'El nudo', una obra conmovedora acerca de la agonía de un padre y la orfandad de un hijo, mientras que en 2022 el ganador fue Miguel Ángel Zamora (Jaén, 1965), que recibió el premio con la obra 'No recuerdo la nieve', un poemario marcado por la originalidad que se aparta de los caminos más usuales de la poesía.