Santibáñez de Valcorba y Traspinedo (Valladolid) acogen la primera marcha de CyL a favor de los enfermos hepáticos

El diputado Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, acompañado por la alcaldesa de Santibáñez, Ester Fernández; el alcalde de Traspinedo, Javier Fernández, y representantes de la PETHCyL. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las localidades vallisoletanas de Santibáñez de Valcorba y Traspinedo se unen este jueves, 20 de agosto, a las 20.00 horas en una marcha solidaria organizada por la Asociación de Personas Enfermas Transplantadas Hepáticas de Castilla y León (PETHCyL) que constituye la primera concentración a favor de los enfermos con hepatopatía, tanto en la provincia de Valladolid como en la Comunidad.

El diputado Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, acompañado por la alcaldesa de Santibáñez, Ester Fernández, y el alcalde de Traspinedo, Javier Fernández, así como representantes de la PETHCyL, han presentado este lunes la I Marcha Solidaria a favor de estos enfermos en el Palacio de Pimentel, que en su recorrido unirá a ambas localidades, separadas por poco más de dos kilómetros.

"Esta marcha solidaria une a vecinos, a voluntarios, a pacientes y a familiares en un recorrido de convivencia, salud y esperanza", ha afirmado Migallón, quien ha traslado que la Diputación se suma con "orgullo" a la primera marcha solidaria con los enfermos hepáticos de Castilla y León, mientras ha asegurado el compromiso con PETHCyL "para construir una sociedad más justa, inclusiva y llena de oportunidades para todos".

Asimismo, el representante de PETHCyL, Eduardo Vale, ha asegurado que la iniciativa "va a perdurar en el tiempo y esta va a ser la primera de muchas ediciones", un inicio que ha considerado "posible" gracias a los apoyos de los ayuntamientos locales y Diputación.

En esta línea, Vela ha afirmado que es la I Marcha a favor de los enfermos hepáticos es un altavoz "inmejorable para cumplir los objetivos fundacionales, comenzar a hablar de la donación, visibilizar la realidad del colectivo, exigir un reconocimiento justo de la discapacidad para las personas trasladadas y, sobre todo, recordar que ningún paciente ni ninguna familia debe sentirse solo en este proceso".

SOBRE LA ORGANIZACIÓN

PETHCyL nació en octubre de 2025 en la Comunidad con el propósito de dar visibilidad, apoyo y acompañamiento a las personas afectadas por patologías hepáticas crónicas, candidatos a trasplante y pacientes trasplantados de hígado, junto a sus familias.

La asociación actúa como un pilar de apoyo fundamental que cubre el vacío existente en el seguimiento psicosocial fuera de los equipos médicos hospitalarios y, para conseguirlo, se centran en la mejora de la calidad de vida de los pacientes a los que se ofrece respaldo emocional e información, y se complementa con orientación a los familiares desde el diagnóstico hasta el postrasplante.

Además, se suman a las tareas de esta entidad la donación de órganos, concienciar sobre la prevención de enfermedades hepáticas y defender los intereses de las personas trasplantadas. Todas estas tareas de apoyo a los pacientes se realizan para colaborar con los centros de referencia, como el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, para visibilizar la realidad del trasplante hepático.