Santonja anuncia un programa turístico internacional centrado en eclipses, el Año Compostelano y la Raya Ibérica

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo programa de promoción internacional de la Comunidad, que contará con una inversión de dos millones de euros en los presupuestos para 2026, y tendrá como ejes "fundamentales" los eclipses, el Año Santo Compostelano de 2027, el turismo religioso y patrimonial, y la Raya Ibérica.

En su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda para exponer las cuentas de su área para 2026, el consejero ha destacado que en el Dirección General de Turismo se prevé un presupuesto de 57 millones de euros, con un aumento del 40 por ciento en crédito autónomo.

Con estas cuentas, Santonja pretende "culminar" una política turística basada en el patrimonio, la gastronomía y la naturaleza, a partir de la "creación y fortalecimiento" de los destinos, la gestión y los productos, así como la promoción y la comercialización".

En este sentido, ha subrayado que de cara a 2026 se busca consolidar un proyecto turístico que ya ha alcanzado la internacionalización y se pretende fomentar la "calidad como camino hacia la excelencia turística", todo ello teniendo en cuenta que la Comunidad recibe un turismo "cualificado y exigente".

Santonja ha avanzado así la puesta en marcha de un programa de promoción internacional que contará con dos millones de inversión y tendrá cuatro ejes fundamentales, con los eclipses "en primer lugar", tal y como ha detallado.

En concreto, se ahondará en los que podrán ser vistos en la Comunidad en 2026, 2027 y 2028, y se promoverá la creación e un "producto turístico duradero" definido como 'turismo estelar de Castilla y León'.

Otro eje se centrará en el Año Santo Compostelano de 2027, ante el "necesario impulso" de las vías de peregrinación de la ciudad, una línea que se dirigirá fundamentalmente a mercados como México, Canadá, Francia y el sudeste asitático, principalmente Corea del Sur.

El turismo religioso y patrimonial, y el desarrollo del turismo en la Raya Ibérica con Portugal -- en negociación de actuaciones-- son los otros dos ejes de este programa de promoción internacional.

Además, en las cuentas para 2026 se prevén 1,28 millones para ferias y eventos promocionales, como INTUR, FITUR, NATURCYL, la II Gala de la Hostelería, el Concurso Oficial de Pinchos y Tapas o el evento Vinoinfluencers World Awards, entre otras.

También se contemplan 170.000 euros para la promoción del ciclo expositivo de Las Edades del Hombre en Zamora, pues, tal y como ha subrayado el consejero, "patrimonio va de la mano con turismo".

GASTRONOMÍA, MICE E INFRAESTRUCTURAS

En el ámbito del turismo enogastronómico, se cuenta para el próximo año con una partida de 630.000 euros para la promoción, incluyendo ferias especializadas y el Concurso Internacional Cocinando con Trufa.

Santonja también ha señalado que se prevé promover el turismo rural, activo y de naturaleza y el turismo de reuniones y congresos (MICE), así como se plantean dos millones a proyectos turísticos de interés regional en municipios de menos de 20.000 habitantes y 1,44 millones a señalización turística, con especial atención al Camino de Santiago y otros caminos históricos.

Asimismo, debido a que las infraestructuras son "componente fundamental en la configuración de un espacio turístico", se trabajará también en "paliar el déficit de oferta privada, primaria o complementario que se produce en destino". Esa línea se "reforzará con una dotación de 1,5 millones, mientras a las entidades sin ánimo de lucro se prevé destinar 1,9 millones.

Por último, se contempla una inversión de 3,9 millones en el fomento de la calidad turística, con especial atención al medio rural, y 1,3 millones en formación de recursos humanos, con programas centrados en digitalización, enogastronomía y gestión de calidad.

También se han presupuestado 2,4 millones para la creación y promoción de productos turísticos, en colaboración con patronatos provinciales, Juntas de Semana Santa, Rutas del Vino y FECITCAL, y se plantean 3,4 millones para actuaciones en turismo en cuencas mineras de León y Palencia.