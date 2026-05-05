Santonja ve "compatible" la actividad cultural del Palacio Quintanar con el proyecto de la Diputación de Segovia

El consejero en funciones de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha defendido que el proyecto de traslado de dependencias del servicio de Cultura y Turismo de la Diputación de Segovia desde la Casa del Sello al Palacio de Quintanar es "absolutamente compatible" con la actividad cultural y artística que el espacio desarrolla.

El titular de Cultura se ha expresado en estos términos en declaraciones a los medios durante el acto de firma del protocolo para la conservación del Acueducto y ante el debate que se ha generado al hacerse pública la intención de la institución provincial de llevar al palacio de Quintanar los servicios de Turismo y Cultura de la entidad provincial que ahora tiene su sede en la Casa del Sello, con un espacio concreto para manifestaciones del Instituto de la Cultura Tradicional Gonzlez Herrero.

Esta cuestión ha generado una recogida de firmas ciudadana para mantener la actual orientación del centro cultural, orientada al arte contemporáneo.

En relación con este asunto, el consejero ha rechazado que el proyecto suponga "renuncia alguna" a la programación de arte contemporáneo que el palacio desarrolla desde su apertura como espacio dependiente de la Consejería.

También ha señalado que "nunca renunciará al arte contemporáneo", a lo que ha añadido que "no se trata de renunciar a nada, se trata de sumar, no de eliminar", un punto en el que ha incidido en que tanto él como la consejera de Economía y Hacienda y la delegada territorial de la Junta ya se han pronunciado en el mismo sentido en ocasiones anteriores.

Para sostener su argumento, el consejero ha recurrido a una comparación con el ámbito eclesiástico para recordar que la exposición de Las Edades del Hombre clausurada recientemente en Zamora ha logrado "un equilibrio entre tradición y vanguardia al integrar arte contemporáneo en un entorno catedralicio", y se ha preguntado "por qué no podría darse esa misma convivencia en el Quintanar".

De hecho, ha subrayado que las dimensiones del edificio, un palacio renacentista del siglo XVI con cerca de 2.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, descartan la incorporación de nuevos usos que implique una reducción del espacio disponible para la cultura contemporánea.

En cuanto al estado del proceso, Santonja ha confirmado que la tramitación para la instalación de la Diputación en el edificio está aún en curso y no ha concluido y ha explicado que el expediente tiene su punto de partida en la propia Consejería de Cultura, pero que requiere también el recorrido por la Diputación Provincial de Segovia y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, en un proceso que "todavía se lleva a cabo y que no está cerrado".

Preguntado sobre si el hecho de que la Administración autonómica se encuentre en funciones a la espera de la formación de un nuevo gobierno podría introducir cambios en el proyecto, Santonja ha reconocido que esa posibilidad existe, aunque ha aclarado que, precisamente por encontrarse en funciones, no puede ser más preciso en sus respuestas sobre el alcance o el calendario del proceso.

Sobre la recogida de firmas que se ha puesto en marcha en la ciudad para preservar la actual actividad del Quintanar, el consejero ha adoptado una "posición abierta". "Todo el mundo tiene derecho e incluso obligación de expresar sus opiniones", ha concluido.