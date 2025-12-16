De los Santos critica al PSOE por "callar", "abusar de las mujeres" y no defenderlas "de guarros" por "algún voto"

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha criticado al PSOE, y también al Gobierno de Pedro Sánchez, por "callar", "abusar de las mujeres" y no defenderlas "de los guarros" para conseguir "algún voto".

El dirigente 'popular' se ha mostrado "muy sorprendido" de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se haya mostrado esta mañana "orgullosa" por la respuesta del partido ante los casos de acoso sexual que se han ido denunciando en los canales internos de la formación.

"Dice que se siente orgullosa después de haber visto a la que dentro de muy pocas horas dejara de ser su compañera en el Consejo de Ministros, Pilar Alegría, almorzando con el guarro de Paco Salazar después de que todos conociéramos cuáles eran sus hábitos con las trabajadoras de la Moncloa", ha ironizado en declaraciones a Europa Press poco antes de presentar en Valladolid su libro 'El evangelio según Caravaggio'.

En su argumentario, De los Santos también ha reprochado a la ministra que muestre ese orgullo cuando "4.500 dispositivos anti-maltrato no han funcionado como debían por culpa de su predecesora Irene Montero", y a la ministra socialista "por haber silenciado todos los casos" y "poner en peligro a las mujeres que más sufren, las víctimas de violencia machista".

"Y dice Ana Redondo sentirse orgullosa cuando todos los españoles sabemos que la vicepresidenta Montero pidió a estas mismas trabajadoras de Moncloa, a las víctimas de Paco Salazar, el que estaba llamado por Pedro Sánchez a ser su tercer secretario de organización después del putero Ábalos del ladrón Cerdán que por favor no denunciaran a sus compañeros porque les iban a destrozar la vida", ha continuado.

De ahí que haya pedido, de nuevo, su dimisión, una petición que, en sus palabras, no solo hace él, como vicesecretario de Igualdad del PP, sino "todos los españoles", al ser una ministra "reprobada por las Cortes Generales". "Pero no solamente no se va, sino que silencia todos los casos de corrupción sistemática de su partido y, sobre todo, de acoso hacia las mujeres", ha aseverado.

En este contexto ha recordado que el exsenador Javier Izquierdo, "que hace muy pocos días tuvo que dimitir por, dicen, presuntos casos de acoso sexual", fue delegado del Gobierno "sanchista" cuando estaba "señalado" desde dentro. "Y el partido qué hizo, guardar en el cajón una vez más aquello", ha lamentado.

De ahí que De los Santos haya acusado al PSOE de "utilizar el feminismo para conseguir algún voto" y a las mujeres "para abusar de ellas". "En sentido figurado, porque eso es lo que hacen aprobando la ley del solo si es sí, la mal llamada ley trans y toda esa deconstrucción del feminismo verdadero; y desgraciadamente abusando de ellas en sentido estricto de la palabra cuando escuchamos a Ábalos y a Koldo repartirse a las mujeres como si fueran objetos o cuando hemos conocido que el propio presidente de la Diputación de Lugo también acosaba a sus trabajadoras, lo mismo que el presidente del PSOE en Torremolinos, Paco Salazar y así, decenas de responsables del PSOE".

Por último ha respondido también a las declaraciones de Redondo que ha asegurado que el PP no era "quién para dar lecciones al PSOE", al ser un partido "que sistemáticamente ha negado todos los avances en materia de igualdad". "Ha dicho exactamente, Dios sabrá lo que hay en el Partido Popular. Pues bien, en el PP hay muchos hombres y mujeres que respetan las leyes y que ante un caso de estas características no dudarían en ir a la Comisaría más cercana o denunciar ante Fiscalía. Lo que ocurre es que en el PSOE lo que hacen es callar, utilizar a las mujeres y es no poner ninguna denuncia para, insisto, defenderlas de esos guarros".