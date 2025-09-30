De los Santos (PP) ve "imposible" que Sánchez presente presupuestos, una "falta de respeto a la soberanía nacional"

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha asegurado que es "imposible" que el Gobierno presente Presupuestos Generales del Estado (PGE), algo que ve como "una irresponsabilidad y una falta de respeto a la soberanía nacional".

Así lo ha señalado momentos antes de participar en Valladolid en una reúne con parlamentarias del PP de Castilla y León para hablar de las políticas de igualdad de la formación.

De los Santos ha recordado que se trata de una "obligación constitucional" para cualquier Gobierno presentar las cuentas ante las Cortes Generales. "Otra cosa luego es aprobarlas, que el señor Sánchez sabe que es imposible y no porque lo diga el Partido Popular sino porque desde Junts o desde ERC ya le han dado los recados suficientes para saber que esa aritmética es imposible que salga", ha añadido.

En este contexto, el dirigente 'popular' ha recordado que los actuales presupuestos fueron diseñados por "otro" Consejo de Ministros. "Un Consejo de Ministros en el que, de hecho, estaba la que diseñó el concurso de las pulseras, doña Irene Montero, y que, donde últimamente la hemos podido ver, es jaleando a quienes tiran vallas a deportistas", ha apostillado.

De esta forma considera que el no presentar las cuentas --el plazo marcado por la Constitución finaliza hoy-- es una "irresponsabilidad y una falta de respeto a la soberanía nacional", algo que tampoco sorprende a De los Santos que ha recordado que el presidente, en su debate de investidura, dejó "muy claro que gobernaría levantando el muro, haciéndole cada vez más sólido para separar a españoles, y en la medida de lo posible, de espaldas a los representantes de la soberanía nacional".

Por último, ha insistido en que ve "imposible" que Sánchez de "ese primer paso" para tener unas cuentas generales. "Hoy expira el plazo para ese primer paso y no tienen ninguna posibilidad porque nos engañaron a todos cuando en 2023 nos contaron que había un bloque de progreso. ¿Progreso de qué? ¿Hacia dónde? Ese bloque nunca existió. Ese es el problema de tener socios muy poco de fiar. Y no nos engañemos, a Pedro Sánchez no le interesa el bien común. A Pedro Sánchez le interesa el suyo y quizá el de alguno de sus familiares, por cierto, casi todos imputados", ha finalizado.