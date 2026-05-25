Sanz Merino defiende la "necesidad" de un "tren madrugador" entre Zamora y Madrid por un "incremento de viajeros"

SALAMANCA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha subrayado este lunes que, según los datos que maneja la Junta de Castilla y León, existe la "necesidad del establecimiento de un tren madrugador" entre Zamora y Madrid.

"Ciertamente tenemos datos en los bonos que subvencionamos de los trenes bonificados por la Junta de Castilla y León de que en los últimos años ha habido un incremento significativo de viajeros desde Zamora a Madrid", ha señalado Sanz en declaraciones recogidas por Europa Press en una visita al Centro Asociado al Programa CyL Digital en Ledesma (Salamanca).

Los usuarios son "personas que viven en Zamora, pero que desarrollan su actividad laboral, académica o de otro orden en Madrid y que lo hacen de manera recurrente (...). Es tremendamente importante, por lo tanto, el establecimiento de un tren madrugador. Podría ser perfectamente alguno de los que ya salen de otras localidades situadas en Castilla y León como Segovia, pero adelantado, evidentemente, a la hora que correspondiera y eso facilitaría la conectividad con Madrid", ha indicado el consejero.

Además, Sanz ha reconocido que este hecho lo que provocaría es "fijar población", que es lo que pretende la Junta a través de las distintas medidas de bonificación del transporte para personas que estén empadronadas en Castilla y León.

"Se nos antoja que tiene que estar acompañado, por lo tanto, el esfuerzo de la Comunidad Autónoma con el esfuerzo de Renfe para ser sensible a aquellas circulaciones que pueden dar respuesta a estas necesidades de los usuarios", ha agregado.

Por esta razón, ha añadido Sanz, desde la Junta ven "con simpatía" manifestaciones como la del domingo en Zamora, "porque en realidad lo que ponen de manifiesto también, lamentablemente, es la falta de respuesta por parte de Renfe y el Ministerio de Transportes a las necesidades muy concretas de Castilla y León".

La postura de la Junta es "inamovible" a este respecto, "porque la de Renfe sigue inamovible también", ha añadido. "Yo escribí una carta al presidente de Renfe y al ministro indicándoles que más allá de la recuperación de una circulación que se había suprimido hace un año que une Sanabria con Zamora y con Madrid, seguimos reivindicando otras circulaciones y en concreto la supresión de la que a mediodía une Sanabria con Zamora", ha resumido Sanz.

"Así que nos parece bien la recuperación era lo que pedíamos, pero evidentemente hay una reivindicación que también la hay aquí en Salamanca, con la supresión del tren directo entre Salamanca y Barcelona y es la necesidad de un tren madrugador que permita y facilite la conexión con Madrid, por lo tanto, trabajar en Madrid", ha indicado el consejero de Movilidad y Transformación Digital.