Sanz Merino destaca la apuesta de la Junta por la "inclusión tecnológica" con 347 centros CyL Digital y 15.000 usuarios

Sanz Merino en el Centro CyL Digital de Carbonero (Segovia). - JCYL

SEGOVIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha destacado la apuesta del Gobierno regional por avanzar en la inclusión tecnológica y el impulso a la cohesión territorial a través del programa CyL Digital, con 347 centros asociados rurales, cinco aulas móviles y cerca de 2.000 ordenadores cedidos.

Durante su visita al Centro Rural Asociado de la localidad segoviana de Carbonero el Mayor, el consejero ha puesto en valor el crecimiento sostenido de este programa "y su impacto directo en la vida cotidiana de las personas" ya que se han superado los 150.000 usuarios presenciales.

"El programa CyL Digital demuestra que la tecnología, bien acompañada, es una herramienta al alcance de todos. Hoy hablamos de 150.000 personas que han dado un paso más para desenvolverse con seguridad y autonomía en su día a día", ha señalado el consejero, quien se ha referido, además, a los más de 84.500 usuarios online.

CyL Digital se caracteriza por ofrecer "formación accesible, gratuita y adaptada" a las necesidades reales de los ciudadanos, desde el uso básico del teléfono móvil hasta herramientas más avanzadas.

Durante su visita, Sanz Merino ha indicado que este programa "se ha consolidado como una de las principales políticas públicas del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para reducir la brecha digital, especialmente entre las personas mayores, los ciudadanos del medio rural y quienes tienen menos experiencia con las tecnologías".

A través de formación práctica, asesoramiento personalizado y acompañamiento continuo, CyL Digital permite a los usuarios realizar gestiones cotidianas, comunicarse o acceder a servicios digitales con mayor facilidad.

"Estamos hablando de hechos y de resultados. Reducir la brecha digital no es un objetivo abstracto, es ayudar a que cualquier persona pueda pedir una cita médica, hablar con su familia o hacer un trámite sin depender de otros", ha subrayado Sanz Merino.