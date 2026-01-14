Sanz Merino destaca el centro de transportes de Benavente como "uno de los grandes nodos del noroeste peninsular"

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, durante su visita al centro de transportes de Benavente. - JUNTA DE CYL

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha destacado este miércoles el centro de transportes de Benavente como "uno de los grandes nodos del noroeste peninsular". El responsable autonómico ha visitado las instalaciones, que son uno de los enclaves de la llamada Red CyLoG en la provincia de Zamora, y ha constatado que son "un ejemplo de cómo la planificación, la colaboración institucional y la apuesta por la intermodalidad generan desarrollo, empleo y competitividad".

"El modelo CyLoG no es solo una red de infraestructuras, es una forma de entender la logística como motor de desarrollo territorial", ha señalado el consejero, que ha recordado que el centro de Benavente forma parte de una red regional con enclaves en Burgos, León, Ponferrada, Salamanca, Valladolid, Palencia, Segovia y Ávila, coordinados bajo la citada marca.

El Centro de Transportes y Logística de Benavente, creado en 1993 como el segundo centro de transportes de Castilla y León tras el de Burgos, se ha consolidado como enclave estratégico de la Red CyLoG, cuya misión es "impulsar una logística eficiente, integrada y orientada al futuro". Su ubicación en la confluencia de las autovías A-6, A-52, A-66 y la N-610 "lo convierte en un nudo natural entre el norte, el centro y el sur de España, así como con Portugal y Francia".

La visita ha servido también para hacer balance de la legislatura en materia logística. Entre los objetivos marcados se encuentran consolidar a Benavente como estratégico centro de transporte por carretera del noroeste, impulsar la intermodalidad conectando con las autopistas del mar y los corredores europeos, ampliar y modernizar las infraestructuras, y reforzar la formación y el talento ligado al sector.

En esta línea se enmarca el nuevo polígono Puerta del Noroeste, que ampliará en 58 hectáreas el suelo industrial vinculado al Centro de Transportes. Este proyecto se desarrolla gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Benavente y la Diputación de Zamora, dentro del Programa Territorial de Fomento para Benavente, vigente hasta 2027.

La inversión total estimada asciende a 12,59 millones de euros, de los cuales la Junta, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), aporta 5,9 millones (el 46,8% del coste), mientras que la Diputación y el Ayuntamiento aportan cada uno el 26,6% restante, con más de 3,3 millones de euros, respectivamente.

OBRAS DESDE OCTUBRE

Las obras de urbanización, adjudicadas por el Ayuntamiento por 7,56 millones de euros, comenzaron en octubre de 2025 y se centran en movimientos de tierra, redes de saneamiento, energía y telecomunicaciones, drenajes y balsa de aguas. Está previsto que el polígono entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2027.

Esta oferta viene a complementar las actuales instalaciones que cuentan con más de 212.000 metros cuadrados desarrollados, con cerca de 36.000 metros cuadrados de naves industriales, 2.200 metros cuadrados de oficinas, zonas de carga y servicios, locales comerciales y un Centro de Negocios que alberga un recinto ferial de 2.000 metros cuadrados, auditorio para 250 personas y aulas de formación.

A ello se suman servicios clave para el transportista y los operadores logísticos como estación de servicio, lavadero, báscula de gran tonelaje, aparcamiento seguro para vehículos pesados integrado en la red estatal, hotel de cuatro estrellas, restaurante y zonas de descanso.

Según la memoria presupuestaria de cara al ejercicio 2026, el centro prevé una cifra de negocio cercana a 1,9 millones de euros, con más de 477.000 euros de beneficio, destinando 1,5 millones a inversiones reales para ampliar naves y mejorar infraestructuras.