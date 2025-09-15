Sanz Merino espera que en 15 días se implante el resto de las 2.000 rutas gratuitas del Buscyl

SEGOVIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, cree que en los próximos 15 días se terminarán de implantar el resto de rutas que aún no están dentro del sistema Buscyk de transporte gratuito por carretera, para completar el mapa de 2.000 rutas de transporte gratuito en autobús para empadronados en Castilla y León.

Sanz Merino ha mencionado que al inicio de la segunda quincena de septiembre se han añadido 44 nuevas rutas, que totalizan "a día de hoy, 728 rutas, donde algunas, como el caso de Segovia, incluyen ya el transporte Segovia-Valladolid", ha comentado el consejero.

José Luis Sanz Merino ha admitido que "una actuación tan importante genera disfunciones al inicio", aunque ha reconocido el avance del proyecto en el que se ha comprobado que la mayor demanda se ha producido en los casos de transporte metropolitano.

Para el consejero, la tarjeta Buscyl está siendo aceptada "con satisfacción y con esperanza", y en estos días se están tramitando las peticiones solicitadas con fecha 5 de septiembre, apenas hace una semana.

Para la Consejería, el trámite on line es más ágil para su gestión por parte de los técnicos, y se puede dar respuesta más rápida a los solicitantes, por lo que San Merino ha pedido que, si es posible, sea ésta la vía de solicitud.

No obstante, reconoce que hay "un 20 por ciento" de solicitantes que, por la razón que sea - personas mayores o ciudadanos que no tienen herramientas digitales a su disposición - han hecho la solicitud "a través de papel", lo que lleva "un tratamiento administrativo más largo".

Otro aspecto que ha remarcado el consejero de Movilidad es que, mientras se produce la gestión de solicitudes de las tarjetas Buscyl, "todas las bonificaciones existentes se mantienen en vigor" y ha insistido en que muchas líneas, que apenas tienen 5.000 usuarios anuales, "seguirán en funcionamiento, con la Junta abonando el déficit económico del coste, para mantener la línea en uso para los ciudadanos".

El consejero ha recordado que, aunque el plazo inicial de solicitudes comprende el mes de septiembre, el proyecto es dinámico, por lo que después, a lo largo del tiempo seguirá siempre abierta la posibilidad de pedir la tarjeta BUSCyL, en cualquier momento.