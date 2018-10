Saravia recalca que el proceso de expropiación en especie de El Salvador "llegará al final en cualquier caso"

Publicado 27/09/2018 14:16:31 CET

VALLADOLID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, ha recalcado este jueves que el proceso de expropiación en especie de la parcela de El Salvador así como de la del antiguo hospital Río Hortega de cara al proyecto de Ciudad de la Justicia "llegará al final en cualquier caso".

Así lo ha explicado el edil de Valladolid Toma la Palabra en declaraciones a los medios de comunicación después de que varias informaciones del Diario de Valladolid-El Mundo, recogidas por Europa Press, señalan que la operación inmobiliaria de La Electra podría no salir adelante y que el equipo de Gobierno vaya a optar por la expropiación en especie del antiguo colegio situado en la plaza de San Pablo.

Saravia no ha querido hablar sobre la operación inmobiliaria, que llegó a presentarse en rueda de prensa hace un mes, y no se ha referido a ella en pasado, sino en condicional, pero ha incidido en que la expropiación de las parcelas "en especie" sigue su curso y "se va a hacer en cualquier caso", aunque no saliera adelante el acuerdo por el cual una empresa inversora adquiriría El Salvador para cedérselo al Ayuntamiento a cambio de que se permita un incremento de edificabilidad en el edificio de La Electra, del que también se haría con su propiedad la misma compañía.

El concejal ha explicado que el "Plan A" era el que se presentó hace tres años para conseguir el suelo de El Salvador y el antiguo hospital por medio de una expropiación en especie, de modo que sus propietarios recibirían parcelas, equivalentes al valor de sus inmuebles, en la zona de Zambrana.

El concejal ha apuntado que el Plan Especial de Reforma Interior ya se ha aprobado hace unas semanas y que esta modificación urbanística está incluida en el PECH y en la revisión del PGOU. "En pocos meses tendremos disponibles las parcelas", ha subrayado.

Si la operación inmobiliaria con el inversor prospera, el Ayuntamiento entregaría, para la expropiación, una parcela de Zambrana a la Seguridad Social pero se quedaría con la titularidad de las parcelas del sector que ofrecería a los propietarios del colegio El Salvador, que coincidirían con el valor de algo más de 7 millones de euros en el que se valora el inmueble de El Salvador. Esa cantidad económica, que se podría obtener con la venta de dichos terrenos, se destinaría a un plan de rehabilitación urbanística y social en la zona de Las Viudas-Aramburu.

En el caso de que la operación inmobiliaria con el inversor no prospere, el Ayuntamiento entregaría las citadas parcelas de Zambrana para la expropiación en especie de El Salvador.

En este sentido, Saravia ha aseverado que las deudas pendientes sobre el edificio del Colegio sería "accesorio", pues lo que se expropiaría sería simplemente el inmueble. Por el contrario, para llevar a cabo la operación inmobiliaria se tienen en cuenta esos elementos, motivo por el cual se habría echado para atrás la empresa interesada en adquirir La Electra y ceder El Salvador al Consistorio.