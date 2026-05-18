Sariegos (León) acogerá el 31 de mayo la II Carrera Solidaria 'Un Km, una vida' para conseguir un mundo "más justo"

Presentación de la II Carrera Solidaria 'Un Km, una vida' que se celebrará el 31 de mayo en Sariegos (León), organizada por la Fundación Vicente Ferrer. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 18 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de León y alcalde de Sariegos, Roberto Aller, ha presentado este lunes la II Carrera Solidaria 'Un Km, una vida' que se celebrará el 31 de mayo, organizada por la Fundación Vicente Ferrer, para conseguir un mundo "más justo" y con el deporte como eje transmisor.

El importe recaudado a través de las inscripciones se destinará a ayudar a la Fundación Vicente Ferrer a conseguir los fondos necesarios para un proyecto para familias de Nepal basado en dar acceso a la salud mental y al empoderamiento socioeconómico de las personas cuidadoras y sus dependientes.

El Ayuntamiento de Sariegos aportará al evento los voluntarios de la agrupación de Protección Civil, así como las instalaciones y la cita contará con la asistencia sanitaria necesaria para su celebración con total seguridad.

Roberto Aller ha animado a todos los vecinos de Sariegos y a los leoneses en general a participar en la Carrera Solidaria para contribuir a hacer del mundo un lugar "un poquito mejor".

Por su parte, el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León (ULE), Diego Soto, ha explicado que la Institución académica participa en la propuesta con la difusión del evento y con la colaboración de los estudiantes como voluntariado.

El vicepresidente del Club Deportivo Corazón Corredor, Ángel Montiel, ha tenido palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de Sariegos y para la Universidad de León por su apoyo, así como para los patrocinadoras y colaboradores de la iniciativa.

DEPORTE, INTEGRACIÓN Y SOLIDARIDAD

Según ha explicado, la Carrera Solidaria 'Un Km, una vida' nació hace diez años para promover los valores del deporte, la integración y la solidaridad. En esta segunda edición que se realizará en Sariegos se busca consolidar este evento deportivo como una "referencia" en la localidad y en la provincia leonesa. Además, se persiguen los objetivos de superar el número de participantes del año pasado (más de 400) y conseguir más apoyo de organismos públicos y de empresas privadas.

El evento se celebrará el 31 de mayo en las inmediaciones del pabellón deportivo del Ayuntamiento de Sariegos. Constará de dos pruebas con distancias de cinco y diez kilómetros en las modalidades de carrera, caminata y marcha nórdica. Al mismo tiempo habrá un pequeño circuito de un kilómetro para personas con otras capacidades que quieran y se animen a completar la carrera.

'CUIDAR A QUIENES CUIDAN'

Por su parte, el voluntario Jesús García ha explicado que los fondos recaudados se destinarán al proyecto 'Cuidar a quienes cuidan', que cuenta con un presupuesto de 423.000 euros.

Dicho proyecto intenta favorecer a más de 6.000 personas, de las cuales 4.000 son mujeres. Además, otras 366 personas pueden beneficiarse indirectamente de la iniciativa como trabajadores o ayudantes en el desarrollo de las actividades.

De esta forma se pretende "mimar" la salud mental, especialmente de quienes se dedican a cuidar de los demás y brindarles instrumentos y formación para que puedan acceder al mercado laboral y logren su independencia económica.

El pasado año se recaudaron más de 6.000 euros que fueron destinados al proyecto y el objetivo de la Carrera Solidaria del próximo día 31 en Sariegos es superar "con creces" esa cuantía.