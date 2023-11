La satisfacción de "dar sin pedir nada" a cambio, bandera de los donantes de sangre abulenses en su asamblea anual

ÁVILA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila celebra este fin de semana su asamblea anual en un acto en el que se pretende reconocer a todas las personas que dedican unos minutos a donar sangre, un gesto que "puede salvar vidas".

En esta asamblea se presentarán los retos a los que se enfrenta la Hermandad a diario y servirá para reconocer y agradecer "a nuestros donantes y colaboradores" su trabajo y altruismo, y para que de este modo sigan donando, ha explicado Alejandro Reveriego, presidente de la Hermandad, en rueda de prensa.

En ella también ha aprovechado para hacer un llamamiento a la población con el fin de concienciarla sobre la importancia de donar sangre.

"A las puertas de las navidades" cada uno piensa en sus cosas, "pero en navidad también se necesita sangre y sus componentes". En Castilla y León concretamente, y a pesar de ser la segunda comunidad del país donde más se dona, se necesitan 450 bolsas para que los hospitales funcionen, se hagan operaciones, trasplantes, se atiendan partos complicados, etc., ha advertido Reveriego, y "no nos damos cuenta", sobre todo los jóvenes, un sector de la población al que no saben cómo llegar, ha asegurado.

La ratio que hay en Ávila actualmente es de cerca de 40 donantes por cada mil habitantes. "Cuarenta personas que tienen que estar preparadas para cualquier problema que puedan tener mil", ha ejemplificado el presidente, por lo que desde la Hermandad se pide que, ya que "la sangre no es un producto que se pueda pedir al llegar a la farmacia" y que además salva vidas, "venzamos el temor" y se done.

Reveriego ha destacado la satisfacción de ser donante, de "dar sin pedir a cambio, ayudar a los demás", y es que, a pesar de los datos, "vemos cómo las donaciones bajan".

En la asamblea se reconocerá la labor de varios de los hermanos, como la de Juan Ignacio Ayuela, colaborador de Arévalo, "siempre dispuesto"; José Miguel Jiménez San Millán, antiguo jefe de la policía local de Ávila, jubilado este año, a quien entregan la medalla de oro "como persona siempre pendiente de nosotros nada más levantar el teléfono" en todo momento; la máxima distinción se entregará a Plastic Omnium, por la preparación cada año de una donación masiva; y el Donante del Año esta ocasión es Francisco Javier Almarza Soto, con más de 100 donaciones.