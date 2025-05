Satse critica que la Junta convoque una nueva oposición de enfermeras y fisioterapeutas sin resolver la anterior

VALLADOLID 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Castilla y León critica que la Junta haya sacado una nueva oposición de enfermeras y fisioterapeutas sin resolver la convocatoria anterior. En concreto, esta situación afecta a las personas que se presentaron a la convocatoria de estabilización para el personal laboral de Enfermería y de Fisioterapia de la Junta de Castilla y León de diciembre de 2022 y cuya resolución debió publicarse en diciembre de 2024.

Han pasado cuatro meses y medio y no hay aún noticias al respecto, censura el sindicato, cuando hoy se convoca una nueva oposición y todos estos profesionales que están pendientes de la anterior deben abonar las tasas para este otro proceso, ya que no saben si finalmente tienen plaza o no en el anterior, ni el destino.

Por ello, Satse apremia a la Junta para que resuelva ya, sin más dilación, la convocatoria de estabilización del personal de Enfermería y de Fisioterapia de personal laboral. En ese proceso que data de 2022, se ofrecieron 23 plazas de Enfermería, doce en concurso y otras once en concurso-oposición y, en cuanto a las de Fisioterapia, fueron 59 de las que 25 fueron en concurso y 27 libres y otras siete para personas con discapacidad.

La resolución de las plazas de esta convocatoria debió publicarse en diciembre de 2024. "Estamos en mitad del mes de mayo y no se sabe cuándo se va a publicar el listado de las personas que tienen su plaza ni los destinos que les van a ofertar en cualquiera de las provincias de Castilla y León, en centros pertenecientes a la Gerencia de Servicios Sociales", advierte Satse.

La Junta de Castilla y León ha convocado un nuevo concurso-oposición para Enfermería con 60 plazas, de ellas 54 de turno libre y otras seis del turno de discapacidad, y para Fisioterapia, con seis plazas de turno libre. Hay menos de un mes para inscribirse y poder participar en este proceso, según describe el BOCyL.

Los enfermeros y fisioterapeutas que se presentaron a la convocatoria de estabilización de 2022, al no saber si tienen su plaza, deberán participar en esta nueva oposición. Si de hoy hasta el 13 de junio no sale la resolución, todos estos profesionales deberán al menos inscribirse y abonar los 11,95 euros que vale la tasa que da opción a poder participar en la oposición.

Por ello, Satse Castilla y León apremia a la Junta a que resuelva lo antes posible el concurso de estabilización de 2022, para que todas las personas que están en este proceso sepan cómo ha quedado su situación y valoren si participar en la nueva oposición que se acaba de publicar.