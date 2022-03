Satse CyL recoge firmas para que Sanidad actualice el precio de kilometraje de las enfermeras

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Castilla y León ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que la presión de los sanitarios fuerce a la Consejería de Sanidad a negociar la actualización del precio que se está abonando a las enfermeras y enfermeros que utilizan su vehículo propio para desplazarse a prestar asistencia sanitaria entre los 3.665 consultorios que existen en la Comunidad.

El desplazamiento entre consultorios locales y la realización de visitas domiciliarias es realizado por los profesionales enfermeros en sus vehículos particulares, abonándoles Sacyl una indemnización por kilómetro recorrido. Esta indemnización, denuncia Satse, no se ha actualizado desde el año 2005, a pesar del importante incremento que han sufrido los carburantes en los últimos 17 años, casi un 100 % el precio del litro.

El sindicato, a través de un comunicado recogido por Europa Press, sostiene que al coste de la gasolina hay que añadir el mantenimiento y desgaste que sufren los vehículos particulares de los profesionales y que tienen que asumir ellos mismos.

A mayores, con la recogida de firmas se pretende que la Consejería de Sanidad convoque el Fondo de compensación de daños por accidente en los vehículos particulares utilizados por los profesionales durante su jornada de trabajo.

Desde Satse insisten en que la partida presupuestaria dedicada a este Fondo nunca se ha suspendido, pero a pesar de ello, y a diferencia de otras consejerías como la de Educación, desde Sanidad llevan diez años sin convocarlas, y son los propios enfermeros y enfermeras de la comunidad los que tienen que asumir la totalidad de los gastos que se producen cuando, durante los desplazamientos para atender a un paciente, sufren un accidente de tráfico, muchos de ellos causados por la fauna silvestre.

"A Sacyl le sale muy económica la dispersión de nuestra comunidad, los trabajadores ponen su vehículo particular, no actualizan el precio por kilómetro realizado, aunque el precio de la gasolina se dispare, y no convocan el fondo de ayuda para accidentes acordado desde el 2004. Después se extrañan de que las enfermeras opten por ir a trabajar a otras comunidades autónomas, porque aquí se sienten totalmente maltratados como trabajadores", concluyen.