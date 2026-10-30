El sector de las energías renovables de CyL refuerza su alianza con la FP ante la falta de perfiles. - CÁMARA DE COMERCIO DE VALLADOLID

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 empresas y centros educativos ha analizado las necesidades de talento del sector de las energías renovables y las oportunidades que ofrece la Formación Profesional (FP) para darles respuesta, durante un Desayuno Dualiza organizado por CaixaBank Dualiza junto a la Cámara de Valladolid y el Clúster de Energías Renovables y Soluciones Energéticas en Castilla y León (CYLSOLAR).

En este marco, las compañías han alertado de una necesidad inmediata de profesionales en cinco perfiles concretos: instaladores, técnicos de mantenimiento, oficiales, jefes de equipo y encargados de obra.

El tesorero de la Cámara de Valladolid, Jorge Valentín-Gamazo, ha resaltado en la apertura de la jornada que "las energías renovables son un sector clave y estratégico, un motor de empleo por lo que resulta imprescindible conectar la FP con las empresas y sus necesidades reales de perfiles profesionales".

En el acto inaugural también han intervenido la directora de Instituciones en CaixaBank para Valladolid y Palencia, Elisa Gutiérrez, y la directora de Cylsolar, María Jesús Jiménez, quien ha realizado una contextualización sobre la situación del sector y sus demandas laborales.

Durante la sesión, los asistentes han coincidido en señalar que la dificultad para encontrar profesionales cualificados es uno de los principales obstáculos del sector, especialmente en puestos vinculados a la instalación, el mantenimiento y la ejecución de proyectos. Asimismo, se ha desarrollado una actividad del RADAR Transforma, iniciativa impulsada por Cylsolar con el propósito de identificar las ocupaciones actuales y emergentes y anticipar las competencias técnicas requeridas por la transición energética.

Las empresas y los centros formativos han destacado la importancia de elevar el número de entidades implicadas en la formación de los alumnos y avanzar hacia una colaboración continuada y estable con el nuevo modelo de FP, en el cual las compañías asumen un mayor peso formativo. Por ello, han apuntado la conveniencia de facilitar la incorporación de pequeñas y medianas empresas mediante herramientas que simplifiquen su implicación, permitiendo que la enseñanza reglada dé respuesta con agilidad al tejido productivo.

La jornada ha servido para estrechar vínculos en una comunidad que ostenta una posición de liderazgo en el ámbito de la generación renovable en España, respaldada por un importante tejido empresarial. En este contexto, CaixaBank Dualiza ha recordado su labor de promoción de la FP y apoyo al profesorado para mejorar la empleabilidad -con un impacto histórico de casi 70.000 estudiantes, 20.000 docentes y 10.000 empresas-, mientras que Cylsolar, entidad sin ánimo de lucro fundada en 2010, agrupa a más de 70 entidades de toda la cadena de valor energético regional.