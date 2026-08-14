El sector servicios eleva un 8,0% su facturación en junio en CyL y el empleo crece un 2,2%

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VALLADOLID 14 Ago. (EUROPA PRESS

El sector servicios de Castilla y León aumentó su facturación un 8,0 por ciento el pasado mes de junio respecto al mismo periodo del año anterior, ocho décimas menos que la media nacional que creció un 8,8 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE) - .

Todas las comunidades autónomas registraron incrementos en la cifra de negocios del sector servicios en junio, con País Vasco (+12,9 por ciento), Andalucía (+11,9 por ciento) y La Rioja (+11,8 por ciento) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Illes Balears (+2,7 por ciento), la Comunitat Valenciana (+6,0 por ciento) y el Principado de Asturias (+6,6 por ciento). Castilla y León anotó un crecimiento idéntico al de Castilla-La Mancha y Cataluña (+8,0 por ciento).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 4,9 por ciento en Castilla y León, 0,8 puntos menos que la media nacional (5,7 por ciento).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 2,2 por ciento en Castilla y León respecto al mismo mes del año anterior, por encima de la media nacional (1,3 por ciento). La tasa anual del índice de empleo fue positiva o se mantuvo estable en todas las comunidades; La Rioja registró el mejor dato, con un subida del 3,3 por ciento, mientras que Castilla-La Mancha presentó un 0,0 por ciento y Andalucía e Illes Balears anotaron los menores incrementos positivos (+0,1 por ciento).

Respecto al mes anterior la ocupación del sector servicios creció un 1,5 por ciento en la Comunidad, de nuevo por encima de la media estatal (1,1 por ciento), mientras que en lo que va de año ha subido un 1,3 por ciento, en este caso igual que en el resto del país (1,3 por ciento).