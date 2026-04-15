La sede del PSOE de Salamanca amanece con pintadas en las que se lee: "A dentro todos los moros y negros'

Sede del PSOE de Salamanca - PSOE SALAMANCA

SALAMANCA, 15 Abr. (EUROPA PRESS)

La sede del PSOE de Salamanca ha amanecido este miércoles con pintadas en las que se puede leer: "A dentro todos los moros y negros", un acto que la formación provincial ha denunciado a través de sus redes sociales al considerar que este tipo de acciones demuestran que "hay quien no sabe de qué van la Democracia, el Respeto y la Libertad".

A través de un mensaje difundido en la red social X, los socialistas salmantinos han compartido imágenes del estado de su sede en la capital y han subrayado que "el fascismo no tiene cabida" en la sociedad actual. En contraposición a estos actos, el partido ha defendido que la "pluralidad" y la "integración" sí son valores que deben regir la convivencia.

La formación ha incidido en su voluntad de trabajar por un modelo de convivencia inclusivo, tras asegurar que desean "una España y una Salamanca para todos y todas".