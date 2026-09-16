El SegoBlues trae a Segovia a The Clams, After Midnight y Lluís Coloma Trío, referentes de blues, soul y boogie-woogie

SEGOVIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival SegoBlues ha anunciado su tercera edición en Segovia, en la que participarán tres de las formaciones "más destacadas" de la escena nacional del blues, el soul, el rhythm & blues y el boogie-woogie: The Clams, After Midnight y Lluís Coloma Trío, que actuarán en La Cárcel-Centro de Creación.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, y el guitarrista y miembro de After Midnight, Paco Simón, han presentado la programación de la edición 2026 de SegoBlues, un festival que, como ha recordado Monroy "nació para acercar a los segovianos el blues y otros géneros de raíz afroamericana", y que tras sus dos primeras convocatorias se ha consolidado "como una cita imprescindible del calendario cultural y musical de la ciudad".

El edil de Cultura ha destacado que la respuesta de los espectadores desde la primera edición ha demostrado que en Segovia "existe interés por la música en directo y por propuestas vinculadas al blues, el soul o el rhythm & blues".

La programación de este año mantiene el planteamiento de ediciones anteriores, con tres conciertos de perfiles diferentes, unidos por el blues y sus distintas ramificaciones, desde el soul y el rhythm & blues hasta el boogie-woogie.

Los tres conciertos tendrán como escenario la sala Julio Michel, espacio con aforo para 150 personas y una acústica que favorece la cercanía entre artistas y público, evocando la atmósfera de los clubes de blues clásicos.

El festival se inicia el viernes 25 de septiembre, a las 21.00 horas, con la actuación de The Clams, una de las pocas bandas femeninas de soul de España, integrada por siete músicas que combinan el soul clásico y el rhythm & blues con composiciones propias. Su repertorio incluye versiones y homenajes a Aretha Franklin, Ray Charles, Nina Simone y Otis Redding.

La formación cuenta con una amplia trayectoria en directo y ha realizado numerosas giras por España, en las que ha desarrollado un proyecto basado en la interpretación de soul y rhythm & blues, con una puesta en escena marcada por la energía y la complicidad entre sus integrantes.

La noche seguirá con After Midnight featuring Aurora, un supercombo que ha reunido a cuatro músicos de la escena madrileña del blues: Francisco Simón, Manuel Bagës, Pascu Monge y Oest De Franc. Sus integrantes han participado en distintas formaciones y proyectos y han compartido escenario con artistas nacionales e internacionales vinculados al blues: The Blues Brothers, Kenny Neal y Eddie C. Campbell. Para esta actuación, el grupo cuenta con la colaboración de Aurora García, vocalista con una destacada trayectoria como intérprete de soul, funk y jazz.

El sábado 26, a las 21.00 horas, intervendrá Lluís Coloma Trío. El pianista y músico catalán, acompañado por Manolo Germán al contrabajo y Arnau Julià a la batería, presenta una propuesta en la que confluyen el blues, el boogie-woogie, el rhythm & blues, el rock y la música de Nueva Orleans.

Coloma es conocido por sus actuaciones en directo, en las que combina improvisación y virtuosismo con una estrecha interacción con el público, y su propuesta parte de la tradición del blues y el boogie-woogie para desarrollar un repertorio propio en el que conviven diferentes influencias de la música popular estadounidense.

Al margen de los conciertos, SegoBlues cuenta con actividades relacionadas con la cultura del blues, entre ellas una exposición de camisetas oficiales de diferentes festivales de blues y un mercadillo de memorabilia y objetos vinculados a este género musical, ambos ubicados en la sala Expresa. Las entradas para cada concierto tienen un precio de 10,15 euros y están disponibles a través de la página de tickets de Turismo de Segovia.