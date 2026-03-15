En Segovia, con el 31,2% escrutado, el PP consigue cuatro escaños, PSOE dos y Vox uno

Datos del escrutinio en Segovia al 31,2 por ciento.
Datos del escrutinio en Segovia al 31,2 por ciento. - JCYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 15 marzo 2026 21:17
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VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

En Segovia, con el 31,02 por ciento de los votos escrutados, el partido más votado es el PP y obtiene cuatro procuradores en las Cortes, mientras que la segunda fuerza es el PSOE, con dos procuradores.

Por su parte, Vox conseguiría un procurador, de los siete escaños que pone en juego la provincia, uno más que en los últimos comicios..

En las elecciones de febrero de 2022, el PP fue el partido más votado y logró tres procuradores, por los dos del PSOE, y uno de Vox, mismo resultado que hasta el momento.

Los resultados, con el 31,29% escrutado, son los siguientes:


SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22
PP 4 10.265 41,75 3 25.779 34,68
PSOE 2 7.116 28,94 2 23.362 31,43
VOX 1 4.878 19,84 1 14.456 19,45

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:


COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS
2026 25.010 31,55% 436 425
2022 75.631 36,84% 974 1.309

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