En Segovia, con el 56,1% escrutado, PP y PSOE empatan a tres procuradores, mientras que Vox logra uno

Datos del escrutinio en Segovia al 31,2 por ciento. - JCYL

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

En Segovia, con el 56,17 por ciento de los votos escrutados, el partido más votado es el PP que obtiene tres procuradores en las Cortes, los mismos que PSOE, pero con menos votos totales.

Por su parte, Vox conseguiría un procurador, de los siete escaños que pone en juego la provincia, uno más que en los últimos comicios.

En las elecciones de febrero de 2022, el PP fue el partido más votado y logró tres procuradores, por los dos del PSOE, y uno de Vox, mismo resultado que hasta el momento.

Los resultados, con el 56,17% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 3 17.219 40,01 3 25.779 34,68 PSOE 3 13.248 30,78 2 23.362 31,43 VOX 1 8.293 19,27 1 14.456 19,45



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: