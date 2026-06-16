Segovia celebra en julio su festival de globos aerostáticos con vuelos de exhibición y espectáculos nocturnos

Un momento de la actividad nocturna de iluminación. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha presentado el programa de la séptima edición del Festival de Globos de Segovia, que se celebrará del 17 al 19 de julio, con vuelos de exhibición y competición, actividades complementarias y espectáculos nocturnos.

El acto ha contado con la presencia de la concejal de Turmismo, May Escobar, y el director del festival, Cristina Biosca, que han expuesto el contenido del programa de esta séptima edición. Como han relatado, el festival ofrece vuelos de exhibición y competición, actividades familiares, propuestas fotográficas y espectáculos nocturnos.

Durante su intervención, Escobar ha destacado "la dimensión internacional" que ha adquirido el certamen a lo largo de los años. La concejala ha señalado que el evento consigue cada año que la ciudad "se ponga en el mapa" y ha recordado que Segovia ha sido reconocida como "la Capadocia española" por medios como National Geographic. En la misma línea, ha destacado el valor del patrimonio segoviano como escenario singular para la observación aérea.

Por su parte, Biosca ha incidido en que cada edición del festival permite "redescubrir la ciudad desde perspectivas renovadas". El director del mismo ha desvelado que el certamen comenzará el viernes 17 de julio al amanecer con los primeros vuelos de exhibición y competición desde el Globódromo de Segovia. La jornada inaugural incluirá la participación de periodistas y creadores de contenido, una exhibición de paramotores y una segunda sesión de vuelos por la tarde.

El sábado 18 concentrará la mayor intensidad de la programación, con vuelos matinales, actividades en el Globódromo que incorporarán música y gastronomía, y el tradicional globo solidario. La jornada culminará con el espectáculo nocturno de iluminación de globos, considerado uno de los momentos más emblemáticos del certamen.

El domingo 19 acogerá la última jornada de vuelos de exhibición y competición, y el festival cerrará con la entrega de premios y el acto de clausura. Entre las propuestas de participación ciudadana, la organización ha anunciado el concurso fotográfico 'Segovia, la ciudad de los globos' y el 'globo solidario', iniciativa que permite al público interactuar directamente con un aerostato mientras colabora con una causa benéfica.

El festival ha destacado también su carácter inclusivo, ya que personas con movilidad reducida podrán acceder a la experiencia de volar en globo, y los asistentes tendrán la posibilidad de conocer de cerca a los pilotos y las aeronaves.

En paralelo a la programación aérea, Turismo de Segovia ha organizado la exposición 'Segovia, la ciudad de los globos', que permanecerá abierta en el Centro de Visitantes del Azoguejo durante los meses de julio y agosto con entrada gratuita. El festival mantendrá propuestas de ediciones anteriores: desayuno en el Hotel Real (18,50 euros por persona), y el acceso a la Puerta de San Andrés (4 euros por persona) para contemplar los despegues.

Varios establecimientos hoteleros de la ciudad ofrecerán descuentos durante el evento, entre ellos el Hotel Eurostars Aurea Convento Capuchinos, el Hotel Eurostars Plaza Acueducto, el Hotel Cándido, el Hotel San Antonio el Real, el Hotel Cetina Palacio Ayala Berganza, el Hotel ELE Acueducto y el Hotel Dorma Casa de los Linajes.Las reservas para vuelos están disponibles a través de los canales oficiales de Turismo de Segovia y en la web www.festivaldeglobosdesegovia.com, mientras que las entradas pueden adquirirse en tickets.turismodesegovia.com.