Segovia celebra Las Noches del Patrimonio los días 11 y 12 de septiembre con una programación que une historia y cultura

SEGOVIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Segovia celebrará Las Noches del Patrimonio los días 11 y 12 de septiembre con una programación que une historia, cultura y creacion contemporánea y cuente con propuestas en espacios emblemáticos de la ciudad y actividades para todos los públicos.

La ciudad volverá a convertirse en escenario de una celebración cultural en torno a su patrimonio histórico con motivo de Las Noches del Patrimonio 2026, una iniciativa del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) que alcanza su novena edición y que, por primera vez, duplica su duración convirtiéndose en Las Noches del Patrimonio.

Las actividades se articulan en torno a tres grandes ejes, Escena Patrimonio, Abierto Patrimonio y Vive Patrimonio, tres líneas que permiten acercarse al legado histórico desde diferentes perspectivas y que tienen como objetivo favorecer el conocimiento, el disfrute y la participación de la ciudadanía en torno al Patrimonio Mundial.

Además, para aumentar el atractivo de estas noches, algunos espacios emblemáticos estarán iluminados con velas cortesía de la empresa segoviana Seven Reeds, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, en el marco de Escena Patrimonio, el viernes 11 de septiembre a las 20.30 horas, la Compañía Antonio Ruz presentará FLOP, una pieza de danza contemporánea que explora la fragilidad de las relaciones humanas y la poesía que surge de la imperfección.

La propuesta, dirigida y coreografiada por Antonio Ruz e interpretada por David Vilariño y Gonzalo Alonso, podrá disfrutarse en la Plaza del Azoguejo, con una duración aproximada de 30 minutos.

Asimismo, la noche del sábado, a las 20.00 horas se presentará Tactus, de Melania Olcina. Esta vez la cita tendrá lugar en la Plaza de San Martín con una duración de 50 minutos.

Este eje de la programación se completa con un taller de investigación sobre el proceso creativo de la coreografía de Antonio Ruiz, en la Sala Expresa de La Cárcel- Centro de Creación, el viernes 11 de septiembre de 12.00 a 14.00 horas, una actividad dirigida a bailarines profesionales o en formación, así como a artistas vinculados con el cuerpo, de entre 18 y 60 años.

Por la tarde, a las 17.00 horas, en el patio del Museo Esteban Vicente se presentará el libro Niobe, de Melania Olcina, premio nacional de Danza. Posteriormente se proyectará su obra de videocreación y videodanza. Ambas actividades son de entrada libre hasta completar aforo.

En el marco del eje Abierto Patrimonio, durante la noche del 11 de septiembre podrá visitarse la Academia de Artillería, con acceso por la puerta de San Francisco, de 20.00 a 23.00 horas, con último acceso a las 22.30 horas, y entrada libre hasta completar aforo.

Igualmente, el Palacio Quintanar ampliará su horario de visitas tanto el viernes 11 como el sábado 12 a las exposiciones 'Morphosis', de Pepe Gimeno; 'Ensamble', de Pep Carrió y Fernando Beltrán, y 'Book of words', de Jaroslaw Paluch.

La entrada será libre con inscripción previa hasta completar aforo de 17.00 a 23.00 horas. Además, ofrecerá visitas guiadas por estas mismas exposiciones a las 21.00 y a las 22.00 horas. Las plazas para las visitas son limitadas con inscripción previa en info@palacioquintanar.org, por teléfono o presencialmente.

Por otra parte, para el viernes 11, Turismo propone varias visitas guiadas por expertos con entradas ya disponibles en tickets.turismodesegovia.com o en el Centro de Recepción de Visitantes.

Las propuestas son 'El Bestiario Segoviano', a las 20.00 horas, una experiencia en la que la guía Mercedes Sanz de Andrés acercará a los llamados "libros de bestias". La segunda visita temática tiene por título 'El barrio de las Canonjías' y estará guiada por el historiador de arte L. Miguel Yuste. En este paseo se analizará la estructura y función de este barrio que conserva su esencia medieval. Ambas tienen una tarifa de diez euros por persona.

Posteriormente, el sábado 12, entre las 20.00 y las 23.00 horas, con último acceso a las 22.30 horas, abrirán sus puertas el Centro Didáctico de la Judería y el Punto de Información de la Muralla.

El Torreón de Lozoya abrirá en horario especial a las exposiciones 'Aprender anatomía hace un siglo' y 'El mantón de Manila' y la creación de un objeto de arte colectivo, además de acceder a la torre y planta noble para contemplar Segovia iluminada, con un precio especial de dos euros.

Igualmente, el Museo de Segovia permanecerá abierto hasta medianoche y el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente abrirá de 20.00 a 23.00 horas sus exposiciones 'Entre los silencios del movimiento' y 'Excelso y su colección permanente'.

También la Casa de la Lectura permanecerá abierta de 17.00 a 20.00 horas y La Alhóndiga, con su exposición de fotografía 'Fama Everybody', de Hubertus Von Hohenloe en horario de 20.00 a 22.00 horas de forma gratuita.

El sábado 12 de septiembre, en varios pases. a las 20.00, 21.00 y 22.00 horas, y con una tarifa de 15 euros podrá visitarse la Casa Vaquero. Las entradas pueden adquirirse en tickets.turismodesegovia.com o en el Centro de Recepción de Visitantes.

VIVE PATRIMONIO

Por otro lado, en la línea de Vive Patrimonio, el Real Alcázar de Segovia se une el viernes 11 de septiembre con la propuesta Ecos de la Corte, con dos sesiones, a las 20.00 y 21.00 horas. La entrada tiene un precio de 10,50 euros y una duración de 30 minutos para el microconcierto.

También el viernes 11, a las 20.00 horas, el Monasterio de San Antonio el Real el arquitecto Enrique Nuere guiará 'Los cielos de madera de San Antonio el Real', un recorrido de dos horas para descubrir sus extraordinarios artesonados, armaduras y geometrías mudéjares, con una tarifa de 20 euros por persona y plazas limitadas.

El sábado 12, 'La Noche de las Estrellas Perdidas' propondrá una gincana cultural y de exploración por el interior del monasterio, en la que los participantes deberán localizar seis estrellas escondidas inspiradas en sus artesonados mudéjares. La actividad contará con seis pases, entre las 20.00 y las 22.30 horas, y tendrá un precio de cinco euros.

El resto de la programación de Vive Patrimonio se concentrará el sábado 12 de septiembre en distintos espacios de la ciudad a través de música y palabras a la luz de las velas entre las 20.30 y las 23.00 horas. Todas las propuestas son de entrada libre hasta completar aforo.

Así, el patio de la Casa de Abraham Seneor acogerá cinco pases del recital de guitarra flamenca 'Desde Sabicas a Paco de Lucía', interpretado por Daniel Hernández, mientras el adarve de la Muralla, en la calle del Socorro, contará con cinco pases de 'Momentos Musicales' a cargo del dúo de violines formado por Rocío de Álvaro y Marina Solís, que interpretará bandas sonoras.

Por su parte, el Jardín de Fromkes acogerá los momentos musicales de la violonchelista segoviana Alejandra Pérez con un repertorio que combinará obras clásico-barrocas con bandas sonoras de películas, y en el patio de los árboles del Torreón de Lozoya tendrá lugar un recital de guitarra clásica a cargo de Eresma Guitar Dúo.

Por su parte, en el Jardín de los sentidos del Palacio Quintanar se ofrecerá el concierto de la Joven Orquesta de Segovia dirigida por Fran Fernández a las 20.00 horas. El Patio del Castaño de la Casa Museo Antonio Machado acogerá, asimismo, cuatro pases desde las 20.00 horas del espectáculo de narración oral 'Historias sin Inteligencia Artificial', a cargo de Sonsoles Novo.

Por último, el Museo Rodera Robles será el escenario de la obra 'La fuente de los lagartos', con seis pases de 20.00 a 22.30 horas, mientras los niños, por su parte, podrán disfrutar de un cuentacuentos a cargo de Elena Casmar en la Colección de Títeres Francisco Peralta a las 21.00 horas.