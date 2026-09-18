Segovia destina 50.000 euros a un programa con la Fundación Secretariado Gitano para la inclusión social

El alcalde de Segovia, José Mazarías, firma un convenio de colaboración para reforzar la intervención social y comunitaria con familias en situación de dificultades de carácter social - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia y la Fundación Secretariado Gitano en Castilla y León han suscrito un convenio de colaboración para reforzar la intervención social y comunitaria con familias en situación de dificultades de carácter social a través del cual el Consistorio aportará 50.000 euros para el desarrollo de este programa.

El alcalde, José Mazarías, acompañado por la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez, ha firmado este viernes con la directora autonómica de la fundación, Mar Fresno, este convenio que tiene como finalidad favorecer la inclusión social y la cohesión comunitaria, mejorar la convivencia vecinal y promover el adecuado uso y mantenimiento de las viviendas municipales de carácter social.

El convenio contempla una intervención socioeducativa *in situ* que complementará el trabajo desarrollado por los Servicios Sociales municipales.

La actuación combinará intervenciones individuales y familiares, grupales y comunitarias, así como trabajo de calle, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad y a la prevención y resolución de conflictos de convivencia.

El programa permitirá trabajar aspectos como el fortalecimiento de las habilidades parentales, el acompañamiento educativo de los menores, la mejora de la empleabilidad y la autonomía personal, la mediación y resolución de conflictos vecinales y el cuidado de los espacios comunes.

La Fundación Secretariado Gitano pondrá a disposición del programa un técnico en intervención social a jornada de 35 horas semanales y un agente intercultural durante 20 horas semanales, que trabajarán de forma coordinada con los profesionales municipales.