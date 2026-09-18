Trump anuncia un "acuerdo" con Dinamarca y Groenlandia para el "control" de la seguridad de la isla

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que ha llegado a un "acuerdo" con Dinamarca y Groenlandia que otorga al país norteamericano "el control permanente" de la seguridad de la isla.

"Me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia", ha señalado en sus redes sociales, sin dar más precisión sobre esas necesidades de este territorio autónomo danés.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que este acuerdo no conllevará "ningún coste" para su administración y que "resuelve por completo todas nuestras numerosas preocupaciones", tras meses justificando sus pretensiones sobre Groenlandia aduciendo una supuesta presencia militar rusa y china en la isla y la región del Ártico.

"Bajo mi dirección, hemos colaborado con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que Estados Unidos tenga para siempre plena capacidad para hacer lo que sea necesario en Groenlandia con el fin de garantizar y defender la seguridad tanto de Groenlandia como de Estados Unidos", ha asegurado en una extensa publicación en la que ha celebrado que el acuerdo tiene una "vigencia indefinida". "¡No tiene fin!", ha reiterado.

En esta línea, Trump ha señalado que "a partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá jamás tener una base en Groenlandia, mantener una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito".

El presidente estadounidense ha avanzado que su Ejecutivo iniciará "de inmediato" a trabajar para establecer una "amplia" presencia militar en la isla, en concreto en "la zona adecuada", sin dar mayor precisión, y ha asegurado que para ello colaborarán con los ciudadanos groenlandeses.

"Nos sentimos muy honrados y orgullosos de lo que acaba de suceder, y todo lo acordado hoy será muy apreciado por el pueblo estadounidense (...) Se trata de un sueño hecho realidad para Estados Unidos, un sueño muy importante, histórico y especial", ha asegurado Trump, antes de sacar pecho de que "ninguno" de sus predecesores ha sido capaz de llevar a cabo lo que ha tachado de "solución magnífica" para los tres territorios y sus aliados.