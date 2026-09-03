Segovia exhibe en la Casa de la Lectura 78 carteles que resumen la imagen cultural de la ciudad entre 2023 y 2026

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy (izda); el alcalde, José Mazarías, y el representante de Rabalán, en la inauguración - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Lectura de Segovia ha inaugurado una exposición que reúne 78 carteles anunciadores de la actividad cultural y festiva impulsada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento durante los últimos tres años, entre 2023 y 2026.

La muestra incluye 78 carteles correspondientes a 30 actividades distintas, en un recorrido por la historia cultural más reciente de la capital segoviana a través de las imágenes que han acompañado a sus festivales, ciclos teatrales, espectáculos musicales y celebraciones populares.

La iniciativa muestra las obras como soportes de difusión y como piezas de comunicación visual, con capacidad para reflejar la personalidad de la ciudad y la diversidad de su agenda pública.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Juan Carlos Monroy, ha señalado en la inauguración de la muestra que "el cartel representa mucho más que una simple herramienta para anunciar una actividad, destacando su valor como la imagen de un momento determinado, de una propuesta artística concreta y de una ciudad que vive y entiende la cultura como una parte esencial de su identidad y de su vida cotidiana".

Monroy ha añadido que cada obra expuesta constituye "una pieza de comunicación visual que dialoga de forma directa con las tendencias artísticas y el diseño gráfico de su tiempo, convirtiéndose con el paso de los años en un valioso documento patrimonial para el municipio".

La selección de imágenes juega con composiciones dinámicas, colores llamativos, ilustraciones, fotografías y el uso de variados recursos tipográficos, convirtiendo la colección en un conjunto con personalidad propia.

El concejal ha remarcado que las piezas seleccionadas "representan la huella gráfica de todo el trabajo desarrollado en el área cultural".

Paralelamente, la muestra reivindica el papel fundamental de los artistas, diseñadores, ilustradores y fotógrafos que han participado activamente en el proceso de creación de estas obras.

Sus diversos lenguajes y propuestas creativas han contribuido a edificar una identidad visual singular para cada cita cultural, demostrando que el diseño gráfico dentro del ámbito público puede desempeñar una función que trasciende la mera transmisión de información, para consolidarse como una manifestación artística y cultural con entidad propia.

La propuesta invita a los visitantes a contemplar las obras desde una doble perspectiva: como memoria documental de la intensa actividad desarrollada entre 2023 y 2026, y como expresiones plásticas dotadas de valor intrínseco.

En su conjunto, la exhibición refleja la diversidad de técnicas y lenguajes empleados para trasladar las propuestas municipales al público.

Para la exposición, la organización ha contado con la colaboración técnica de la imprenta Rabalán.