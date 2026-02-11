Segovia homenajea a los kickboxers Marta González y Sergio de Diego tras su éxito en el Campeonato del Mundo

El alcalde Mazarías (atril) durante el recibimiento a Marta González (a su lado) y Sergio de Diego (centro), con técnicos deportivos y concejales - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha recibido a los deportistas segovianos Marta González y Sergio de Diego por sus recientes éxitos internacionales en kickboxing, al conseguir medallas en el Campeonato del Mundo de este arte marcial, celebrado en Abu Dhabi.

La recepción se ha celebrado en el antiguo Salón de Plenos, presidida por el alcalde, José Mazarías, a quien han acompañado varios miembros de la corporación municipal.

Ambos deportistas lograron destacados resultados en el Campeonato del Mundo de Kickboxing WAKO, celebrado en Abu Dhabi. Marta González se proclamó subcampeona del mundo en la modalidad de light contact, mientras Sergio de Diego obtuvo la medalla de bronce en kick light.

Los dos luchadores fueron reconocidos en la última Gala del Deporte y han iniciado 2026 con importantes logros deportivos, situándose Marta en el Top 10 del ranking mundial WAKO y Sergio en el Top 3.

El reconocimiento municipal se ha hecho extensivo al técnico Juan Carlos García, referente en la formación de deportistas de élite y miembro del cuerpo técnico de la selección nacional en las categorías cadete y júnior.

El regidor ha destacado su papel clave en la preparación y acompañamiento de jóvenes talentos que hoy sitúan a Segovia en el panorama internacional del kickboxing.

Durante el acto, Mazarías ha subrayado la importancia de estos homenajes que "premian los resultados y también el esfuerzo, la constancia y los valores que transmite el deporte".

El alcalde les ha expresado que Segovia se siente orgullosa de su trabajo y de que llevan el nombre de la ciudad por todo el mundo. "Sois ejemplo del talento que hay en una ciudad pequeña, pero con grandes representantes en el ámbito deportivo", ha expresado.

Por su parte, Sergio de Diego ha señalado que 2026 es un año "con muchos retos", durante el que espera "conseguir los mismos o incluso mejores resultados que el pasado".

Marta González ha calificado 2025 como "un año de mucho aprendizaje", y ha resaltado que "ser deportista implica esfuerzo y sacrificio, y también crecimiento personal".

Para cerrar el acto, Juan Carlos García ha agradecido el reconocimiento institucional y ha subrayado la creciente exigencia de la competición internacional.