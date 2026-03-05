Segovia impulsa el aparcamiento provisional del AVE y las nuevas patrullas de mantenimiento urbano

El alcalde Mazarías muestra las inminentes obras de la glorieta Melitón Martín. - EUROPA PRESS

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la firma del convenio con la Diputación para iniciar las obras del aparcamiento provisional del AVE y la modificacípon presupuestaria para publicar la licitación para poner en funcionamiento las patrullas de mantenimiento urbano, dedicadas a intervenciones urgentes en todos los barrios de la ciudad.

En una sesión marcada por la gestión de servicios básicos y la planificación urbanística, el equipo de gobierno ha dado cuenta de la aprobación de un convenio de colaboración con la Diputación Provincial para la creación de un aparcamiento provisional junto a la estación de alta velocidad Segovia-Guiomar.

Esta medida busca paliar la futura reducción de plazas de estacionamiento que provocarán las obras de ampliación de los aparcamientos fijos gestionados por Adif. La intervención se realizará sobre una superficie de 3.610 metros cuadrados y se espera que esté operativa en un plazo de una o dos semanas. Según el acuerdo, la institución provincial aportará la maquinaria pesada necesaria, mientras que el Consistorio segoviano se hará cargo de los materiales y suministros de áridos.

En el ámbito de los servicios públicos, el asunto destacado ha sido la aprobación para publicar la licitación del contrato para la puesta en marcha de las patrullas de intervención rápida. Este servicio, dividido en dos lotes de 250.000 euros cada uno, contará con cuadrillas de cuatro personas en cada una, destinadas al mantenimiento urgente de eventualidades en las vías públicas, y a la mejora de la accesibilidad en todos los barrios de la ciudad y sus entidades locales menores, como Revenga.

El contrato tiene una duración inicial de un año, prorrogable a dos más, lo que supone un valor estimado total de 1,5 millones de euros. Desde el equipo de gobierno se ha subrayado que esta iniciativa permitirá dar una respuesta ágil a los desperfectos del día a día, aligerando la carga de trabajo de los empleados municipales de Vías y Obras.

La gestión del patrimonio y la vivienda también ha ocupado un lugar relevante con la concesión de licencias para la instalación de ascensores en edificios residenciales y la construcción de equipamientos en zonas como Hontoria.

Asimismo, se ha completado el programa de subvenciones para la rehabilitación de entornos residenciales en el barrio de San Millán, con una partida que supera los 150.000 euros, y se ha anunciado que la próxima fase de estas ayudas se centrará en el barrio de San José.

DEMOLICIÓN DEL ANTIGUO CUARTEL DE BOMBEROS

Por otro lado, el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a una modificación presupuestaria de casi 310.000 euros para financiar la demolición del antiguo cuartel de Bomberos y el acondicionamiento de la parcela del Antiguo Regimiento. Este espacio se habilitará como estacionamiento para autobuses turísticos, una medida que el gobierno local considera urgente para resolver los problemas de tráfico en la Vía Roma, a pesar de las dificultades planteadas por los grupos de la oposición para debatir estas partidas en el pleno.

El alcalde, José Mazarías, ha informado sobre el uso de este espacio en la inminente Semana Santa, dado que las obras de acondicionamiento para autobuses comenzarán más tarde, por lo que el recinto, como ha sucedido en picos de afluencia turística en los pasados meses, volverá a ser un aparcamiento disuasorio durante los días de Semana Santa.

En el plano administrativo y de personal, la Junta de Gobierno ha aprobado varias promociones internas y nombramientos técnicos en áreas de fontanería, tráfico y señalización vial, reforzando así la capacidad operativa del ayuntamiento.

En la parte económica, se han validado facturas por un valor cercano a los 400.000 euros destinadas a cubrir gastos de calefacción en edificios municipales, pagos a grupos del pasado Carnaval y subvenciones al transporte urbano.

SANCIÓN A LA PROMOTORA DEL CONCIERTO EN FIESTAS

Finalmente, el consistorio ha cerrado un capítulo polémico al imponer una sanción de 6.500 euros a la empresa promotora del concierto de los años 90 celebrado durante las fiestas de San Juan y San Pedro de 2025. La penalización, que representa el 7 por ciento máximo permitido por la ley, responde "al incumplimiento de horarios, la falta de calidad técnica y la brevedad de las actuaciones", como ha relatado Mazarías, que ha reconocido que el espectáculo, en su día, fue calificado como un "fiasco" por el propio equipo de gobierno. Tras un largo proceso de alegaciones, la empresa ha aceptado la responsabilidad.

Además, hoy han comenzado oficialmente las obras de remodelación de la glorieta de Melitón Martín, en Vía Roma. Los trabajos, que durarán seis meses y se dividirán en tres fases para minimizar las molestias y permitir el tránsito de autobuses y el máximo posible de tráfico, han arrancado con el retranqueo de aceras y la ampliación de áreas para intervención de la maquinaria, con cambios provisionales en el tráfico de la Vía Roma y la bajada de San Gabriel.

Según ha expresado el alcalde, se estima que en 6 meses esté finalizada la remodelación completa d ela glorieta, lo que mejorará de forma muy sensible todo el tráfico de entrada hacia el centro, desde La Lastrilla, El Sotillo y el barrio de San Lorenzo.