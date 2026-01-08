Segovia invita al Papa León XIV para que visite la ciudad durante el Año Jubilar de San Juan de la Cruz

SEGOVIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha invitado formalmente al Papa León XIV para que visite Segovia a lo largo del Año Jubilar de San Juan de la Cruz, que comenzó el pasado diciembre.

El alcalde de la ciudad, José Mazarías, se ha dirigido por escrito al nuncio papal en España, Piero Pioppo, para que traslade a León XIV la invitación para que visite la ciudad a lo largo de 2026, coincidiendo con la celebración del Año Jubilar de San Juan de la Cruz, cuyo sepulcro está en Segovia.

"En este contexto jubilar, sería para Segovia un honor inmenso y una gracia singular poder acoger la visita de Su Santidad el Papa", ha expresado el primer edil en su carta, al tiempo que ha señalado que su presencia constituiría un "acontecimiento de extraordinaria relevancia espiritual para los fieles, así como un testimonio de cercanía pastoral y de aliento para toda la comunidad cristiana".

Mazarías ha reconocido la complejidad de la agenda del Papa para incluir en ella esta visita, aunque ha destacado la relevancia de la figura de San Juan de la Cruz, redoblada por la celebración del Año Jubilar.

"Se trata de una de las figuras más universales del misticismo cristiano, de profunda huella espiritual, histórica y cultural", ha afirmado el regidor de la capital segoviana.

La posibilidad de que León XIV recale en Segovia se enmarca en el viaje a España cuyos detalles se están contemplando en estos días y que tendría lugar en el mes de junio.

La figura de San Juan de la Cruz estuvo ya en el eje de otra visita papal a Segovia, la realizada en noviembre de 1982 por Juan Pablo II, que entonces visitaba por primera vez España.