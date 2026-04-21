Segovia lanza una campaña con guiños literarios para impulsar la compra en librerías locales, en torno al Día del Libro

Cartel de la campaña de apoyo al comercio local del Ayuntamiento de Segovia con motivo del Día del Libro. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha lanzado una campaña de apoyo al comercio local con motivo del Día del Libro para incentivar la compra en las librerías de la ciudad y reivindicar estos espacios como referentes culturales.

La iniciativa es visible desde principios de abril en el interior de los autobuses urbanos y en cartelería instalada en los propios establecimientos.

Consta de mensajes que usan frases de doble sentido, construidas a partir de títulos literarios de amplio reconocimiento, con las que se traslada a los lectores que solo en una librería física es posible vivir experiencias que no ofrecen las plataformas digitales ni los entornos de compra en línea.

Entre los mensajes están 'El único sitio donde encontrar un viaje al centro de la tierra es una librería', en alusión a la novela de Julio Verne', y 'El andén 9 y 3/4 está en el interior de una librería', por la saga de Harry Potter. La campaña también menciona la actualidad literaria con el mensaje 'En cualquier librería puedes elegir entre el último libro de David Uclés o Nada', que combina referencias al reciente ganador del Premio Nadal con la obra de Carmen Laforet que inauguró ese galardón en 1945.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha subrayado que la celebración del Día del Libro "adquiere un valor reivindicativo poniendo el foco en un sector esencial para la difusión de la cultura y la formación del pensamiento crítico, como son las librerías segovianas". Para Monroy, la campaña no solo persigue un objetivo comercial inmediato, sino que "plantea una reflexión más amplia sobre el papel de estos establecimientos en el ecosistema cultural de la ciudad".

La programación del 23 de abril trasladará esa apuesta al espacio público de la plaza Mayor de Segovia, que acogerá una nueva edición del Día del Libro con la participación de nueve librerías de la ciudad, que instalarán sus carpas en este enclave histórico. Como años previos, dos floristerías locales acompañarán la jornada, recuperando la tradición que une libros y flores, y que aporta color al día festivo.

A lo largo del jueves, los puestos contarán con la presencia de autores segovianos e invitados, que firmarán ejemplares a los lectores. Están confirmados Carmen de Pablos, Ángel Vilches, Teresa Sáez, Jesús Pardillos y Fernando García Martín, aunque la organización ha indicado que la nómina de participantes es más amplia.

La jornada se completará con varias actividades para público general. Habrá un micrófono abierto para la lectura de poesía, una zona de intercambio de libros y ambientación musical.