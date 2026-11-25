La concejala de igualdad, Azucena Suárez, durante el acto - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el Día Mundial para Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Ayuntamiento de Segovia ha presentado la campaña 'Mira otra vez' con el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres desde la educación y la igualdad y frenar los estereotipos que se difunden en las redes sociales.

El evento institucional ha repetido escenario en la sala Julio Michel de la Cárcel Centro de Creación, con un acto organizado por el Consistorio para recordar que "la lucha contra esta violencia comienza mucho antes de que se produzca una agresión", tal como ha recordado la concejal de Igualdad, Azucena Suárez, que ha afirmado que prevenir esta violencia sobre las mujeres supone "actuar antes, educar mejor y aprender a mirar de otra manera".

La campaña municipal de esta jornada tiene el lema 'Mira otra vez. La igualdad también se aprende. Haz que sea viral', que invita a revisar los mensajes que se reciben y se comparten a diario, especialmente en las redes sociales.

La iniciativa quiere ayudar a identificar estereotipos, prejuicios y comportamientos que, aunque a veces se presentan como bromas, entretenimiento u opiniones, pueden transmitir desigualdad.

El objetivo de la campaña, según ha explicado Suárez, es "fomentar el pensamiento crítico, especialmente entre los más jóvenes, y lograr que los mensajes de respeto, igualdad y buenos tratos también se hagan virales", tal como se ha comprobado tanto en el anuncio de la campaña como en los vídeos elaborados por alumnos del grado de Comunicación Digital de la Universidad de Valladolid (UVA).

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha señalado durante su intervención que las desigualdades "no aparecen por casualidad, sino que se aprenden a través de lo que se ve, se escucha y se comparte en el entorno".

Por ello, ha invitado a "revisar la propia forma de mirar y a no dar por normales actitudes y comportamientos que perpetúan la desigualdad".

Mazarías ha advertido también de que la violencia contra las mujeres "no comienza necesariamente con una agresión", sino que muchas veces viene precedida de "palabras, ideas y actitudes que normalizan el desprecio, el control o la discriminación".

En este sentido, ha recordado que cada paso en esa 'escalera de la desigualdad' es una oportunidad para intervenir y no mirar hacia otro lado.

El regidor segoviano ha reclamado mayor implicación de los hombres en la lucha por la igualdad, que "no es una cuestión que deban resolver las mujeres, ni una responsabilidad que se pueda delegar en ellas".

El alcalde también ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento "con la educación, la prevención y las políticas públicas" para avanzar hacia una sociedad más justa, en la que las nuevas generaciones crezcan sin prejuicios y con relaciones basadas en el respeto, con la seguridad de que "la igualdad también se aprende".

El acto, conducido por la periodista Pepa Molina, ha contado con la voz y las canciones de Silvia San Juan, y con el homenaje a las mujeres asesinadas, y a sus hijas e hijos.

Una representante de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavas) ha sido la encargada de leer el manifiesto.

Por su parte, la concejala de Igualdad ha indicado que cuando se cambia la forma de mirar las cosas, "las cosas que se miran, cambian".

El evento ha contado con la presencia del presidente de la Diputación Provincial de Segovia, Miguel Ángel de Vicente; el diputado en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, Pablo Pérez; la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, y la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso.

También han asistido varios concejales de la corporación municipal, representantes de los ámbitos académico, civil y militar, y de los cuerpos y fuerzas de seguridad.