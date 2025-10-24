Segovia registra la segunda menor tasa de paro del país con el 5,46% que baja al 2,12% para los hombres

VALLADOLID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Segovia ha registrado la segunda tasa de paro más baja del país, con un 5,46 por ciento, a 4,99 puntos de diferencia en comparación con la media de España que se ha situado en un 10,45 por ciento, según los datos aportados por el INE y consultados por Europa Press.

La tasa más baja del país se ha anotado en la provincia de Lugo, con un 4,72 por ciento, con Segovia en segundo lugar, con ese 5,46 por ciento. La siguiente tasa más baja de las provincias de Castilla y León se ha registrado en Ávila, con un 7,08 por ciento y noveno puesto en el ranking nacional.

Las provincias de Palencia (7,23 por ciento), Burgos (7,32 por ciento), Salamanca (7,82 por ciento) y Soria (8,54 por ciento) se situaron por debajo de la media autonómica (8,68 por ciento) con el resto por encima. Valladolid alcanzó el 9,74 por ciento y sólo dos superan los dos dígitos: Zamora (10,34 por ciento) y León (10,95 por ciento).

Por otro lado, Castilla y León ha registrado la décima tasa de paro más baja del país este trimestre, con un 8,68 por ciento, 1,77 puntos inferior a la media del país (10,45 por ciento) --el año pasado llegó al 9,34 por ciento--.

EVOLUCIÓN POR PROVINCIAS

El mayor número de parados se ha computado en Valladolid, con 26.300 y 243.600 ocupados, seguida de León, con 21.700 parados y 176.000 ocupados; Burgos, con 13.100 desempleados y 166.200 ocupados; Salamanca, con 12.400 parados y 146.700 ocupados; Zamora, con 8.200 personas sin empleo y 71.300 ocupadas; Palencia, con 5.300 parados y 67.700 ocupados; Ávila, con 5.200 parados y 67.800 ocupados; Segovia, con 4.300 personas sin empleo y 75.100 ocupadas, y Soria, con 4.000 parados y 43.200 ocupados.

Por su parte, la mayor tasa de actividad corresponde de nuevo a la provincia de Soria, con un 59,78 por ciento, seguida de Valladolid (58,40 por ciento), Segovia (58,20 por ciento), Burgos (56,83 por ciento), Salamanca (54,96 por ciento), Zamora (54,02 por ciento), Palencia (52,34 por ciento) y Ávila (51,79 por ciento) con León a la cola (49,75 por ciento).

Por sexos, la tasa de paro masculina más baja se ha anotado en Segovia, con un 2,12 por ciento (la nacional la cuadruplica, 8,97 por ciento), seguida de Valladolid (6,40 por ciento), Palencia (6,55 por ciento), Burgos (7,00 por ciento), Salamanca (7,25 por ciento), Soria (8,27 por ciento), Ávila (8,53 por ciento), León (10,42 por ciento) y Zamora (10,85 por ciento).

En el caso de la tasa de paro femenina Ávila ha anotado la más baja, con un 5,26 por ciento (más de la mitad que la media, 12,11 por ciento) seguida de Burgos (7,65 por ciento), Palencia (8,04 por ciento), Salamanca (8,46 por ciento), Soria (8,88 por ciento), Segovia (9,40 por ciento), Zamora (9,75 por ciento), León (11,54 por ciento) y Valladolid (13,58 por ciento).