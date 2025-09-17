La segoviana Cristina San Juan será Isabel I en la recreación teatral de la proclamación, el 4 de octubre

SEGOVIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segoviana, actriz y enfermera, Cristina San Juan, ha sido seleccionada para interpretar el papel de la reina Isabel I en la recreación teatral de la proclamación de Isabel como reina de Castilla, que tendrá lugar el 4 de octubre.

San Juan ha sido elegida entre varias jóvenes actrices amateurs que enviaron sus vídeos para optar al papel. Tiene 35 años, es enfermera y trabaja en el Hospital General de Segovia. Su afición por la interpretación comenzó de niña, en el colegio, y posteriormente ha participado en el taller municipal de teatro, ha formado parte de grupos universitarios y, desde 2023, es miembro del grupo de teatro aficionado Catarsis.

Según ha comentado la actriz, es la primera vez que interpreta a un personaje histórico, por lo que se muestra "emocionada e ilusionada". Por el motivo del evento es consciente de la "responsabilidad" de interpretar a "una de las mujeres más importantes de la historia, en un momento crucial como fue su proclamación aquí, en Segovia".

Para Cristina San Juan ésta es "una oportunidad única", y ya se encuentra inmersa en la preparación del personaje. San Juan y el resto del elenco que participará en la recreación prepararán sus personajes con el actor, director y productor Fernando Cayo, el sábado 20 de septiembre, en la iglesia de San Nicolás, entre las 17.00 y las 21.00 horas.

Las sesiones de ensayo estarán abiertas al público que desee presenciar cómo se construyen los personajes históricos, con las indicaciones del actor vallisoletano (aforo limitado).

Además, durante el mismo fin de semana habrá un taller de danzas históricas, que serán las que se ejecuten el día de la recreación. Será impartido por Ana María Biffi y Henar Calleja, también en la iglesia de San Nicolás, en horario de mañana (10.00 a 14.00 horas), el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre.

El trabajo de ese fin de semana se trasladará en su versión final al sábado 4 de octubre, al enlosado de la Catedral, escenario de la recreación de la proclamación de Isabel de Castilla como reina. Habrá dos pases, a las 18.00 horas y a las 20.00 horas, cada uno de unos 45 minutos.

Las entradas tienen un precio único de 15 euros y están a la venta en tickets.turismodesegovia.com y en los centros gestionados por Turismo de Segovia.

La recreación de desarrolla 551 años después del 13 de diciembre de 1474, cuando Segovia fue testigo y protagonista popular de la proclamación de Isabel I. En esta versión moderna, el acto se ha diseñado con marcado carácter local, para destacar el talento y la implicación de los segovianos en su historia y su cultura.