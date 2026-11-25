VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por el Sindicato Médico Unido (SMU) -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 4 por ciento, un punto más que la jornada de ayer, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del cinco por ciento en Atención Hospitalaria (195 profesionales en huelga) y del dos por ciento en Atención Primaria (37 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 232 facultativos de los 6.379 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 1,67 por ciento, 5 médicos en huelga; Burgos, 5,01 por ciento, 36 en huelga; León, 8,54 por ciento; 97; Palencia, 1,27 por ciento, 5 médicos; Salamanca, 1,29 por ciento, 15 facultativos; Segovia, 1,67 por ciento, 7; Soria, 1,36 por ciento, 3; Valladolid, 3,56 por ciento, 59 médicos; y Zamora, 1,33 por ciento, 5 médicos en huelga.