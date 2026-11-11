El seguimiento de la huelga en los servicios que presta la Junta es inferior al 4,3 por ciento

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, ha registrado un dato inferior al 4,3 por ciento en el conjunto de los servicios públicos prestados por la Junta a las 12.00 horas, al alcanzar una participación global del 4,25 por ciento entre el personal funcionario, estatutario y laboral.

Según los datos remitidos por la Consejería de Presidencia y recogidos por Europa Press, en la Administración General el paro ha sido secundado por el 4,45 por ciento del personal (el 4,30 por ciento de los funcionarios y el 4,64 por ciento del personal laboral).

En lo que respecta a las instituciones sanitarias, la participación se ha situado en el 3,84 por ciento global, con un 3,67 por ciento entre los funcionarios y personal estatutario, y un 5,35 por ciento en el colectivo de trabajadores laborales.

Por su parte, en el sector docente no universitario, el seguimiento ha alcanzado el 4,43 por ciento, desglosado en un 4,49 por ciento entre el personal funcionario y un 2,18 por ciento en el personal laboral.

Hasta esa hora, la Administración autonómica ha confirmado que no constan incidentes de importancia en los centros de trabajo de la Junta.