El seguimiento de la huelga por los técnicos sanitarios y de enfermería en CyL no supera el cuatro por ciento

VALLADOLID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El cuatro por ciento de los Técnicos Superiores Sanitarios de Castilla y León y casi el tres por ciento de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería han secundado la huelga por la reforma del Estatuto Marco.

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) ha tenido un seguimiento medio del cuatro por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana, señala la Consejería a través de un comunicado.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 1,2 por ciento, tres Técnicos Superiores Sanitarios en huelga; Burgos, 2,4 por ciento, diez en huelga; León, 6,6 por ciento, 24 en huelga; Palencia, 5,3 por ciento, once TSS en huelga; Salamanca, 1 por ciento siete profesionales en huelga; Segovia, 6,5 por ciento, 15 en huelga; Soria, 4,1 por ciento, seis TSS; Valladolid 6,9 por ciento, 36 TSS en huelga; y Zamora, 0 por ciento, 0 en huelga.

Por otro lado, el paro convocado por los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAES) ha tenido un seguimiento medio del 2,89 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 1,2 por ciento, dos Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería en huelga; Burgos, 1,5 por ciento, cuatro en huelga; León, 4,5 por ciento, 9 en huelga; Palencia, 4,8 por ciento, seis TCAES en huelga; Salamanca, 1,4 por ciento, cinco profesionales en huelga; Segovia, 3,6 por ciento, cinco en huelga; Soria, 9,2 por ciento, cinco TCAES; Valladolid 3,3 por ciento, ocho en huelga; y Zamora, 0 por ciento, 0 en huelga.