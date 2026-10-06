El paseo del Cauce sufrió la rotura de una segunda tubería, aunque ya se ha recuperado el abastecimiento

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una segunda rotura de una tubería de menor tamaño, tras la avería en el 'anillo mil' que provocó este lunes un reventón que anegó el paseo del Cauce de Valladolid, ha afectado al abastecimiento de varios portales de esta vía, aunque el Ayuntamiento ha confirmado, poco antes de las 14.00 horas, que ya se ha recuperado el suministro a las viviendas.

El concejal de Medio Ambiente del Consistorio vallisoletano, Alejandro García Pellitero, se ha desplazado en la mañana de este martes a la zona afectada por el reventón y ha explicado a los medios de comunicación la situación tras la incidencia ocurrida en la tarde del lunes.

El edil del PP ha señalado que tras la avería principal, que provocó el vertido de una importante cantidad de agua que derivó hacia el cauce del Esgueva, anegó el Paseo del Cauce y parte de las calles Olmo y Siglo de Oro, las consecuencias principales fueron una bajada de presión que se notó "en todo el sistema de abastecimiento de la ciudad" aunque "no hubo" personas que se quedaran sin abastecimiento.

Sin embargo, a partir de las "10 o las 11 de la noche" hubo una segunda avería, ya que se produjo un hundimiento del hormigón situado bajo el asfalto de la calle Paseo del Cauce y la caída de las placas de pavimento partieron una segunda tubería, "más pequeña" con diámetro de 150 milímetros, lo que sí que ha afectado al abastecimiento de "4 ó 5 portales" de este tramo del paseo.

La recuperación del suministro se ha conseguido en unas horas, como ha confirmado el Ayuntamiento minutos antes de las 14.00 horas.

"La vamos a corregir provisionalmente con dos tapones para poder trabajar mejor en la zona de afección de la rotura de la tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1.000", explicó el gerente de Aquavall, Pedro Arroyo, que acompañó al concejal en su visita a la zona.

En cuanto a la tubería principal afectada, el 'anillo mil', como han recordado ambos representantes, es la "arteria principal" del abastecimiento de la capital vallisoletana, tiene un recorrido "circular" y "compensa las presiones, la velocidad" del sistema, motivo por el cual se produjo la bajada de presión general.

Una vez aislada el tramo de tubería afectada, se pudo recuperar la presión del resto de la ciudad.

Tras la recuperación del suministro y la reparación de urgencia en la tubería más pequeña, se podrá intervenir en el 'anillo mil', algo que Pedro Arroyo confía en que se pueda llevar a cabo en "dos días", independientemente de los trabajos de análisis que se harán para determinar el origen de la rotura.

Eso sí, el reventón y el movimiento de aguas ha provocado numerosos desperfectos en la zona, como el ya mencionado del pavimento de paseo del Cauce, pero también en las aceras y el carril bici. La recuperación de estas infraestructuras las asumirá también Aquavall y pueden conllevar un plazo de aproximadamente dos semanas.

CAUSAS DE LA ROTURA

El gerente de Aquavall ha añadido que el 'anillo mil', la tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1.000 milímetros de diámetro (un metro), será sometido a un análisis en esta zona para "descubrir" cuáles son las causas de la rotura y "poder corregir en su caso posibles o futuras afecciones".

Como ha apuntado, se trata de una tubería que aunque tiene ya al menos 20 años de antigüedad, al ser de material plástico reforzado, se encuentra en buenas condiciones por lo que duda que la rotura se haya debido al envejecimiento.

Por otro lado, García Pellitero ha defendido que las inversiones por parte de Aquavall "son constantes" con una media de en torno a 8 millones de euros al año en la renovación de las redes de abastecimiento y rehabilitación de los colectores de saneamiento, además de las inversiones que se realizan en las diferentes plantas, las dos potabilizadoras y en la depuradora del camino viejo de Simancas.